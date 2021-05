Roland-Garros : Barty, Swiatek, Sabalenka... Les favorites de cette édition 2021

Qui sera titrée à Roland-Garros cette année ? Hormis Simona Halep, sacrée en 2018 mais forfait à cause d'une blessure au mollet, toutes les joueuses du Top 10 se sont donné rendez-vous Porte d'Auteuil (30 mai-14 juin). Qui sont les grandes favorites pour soulever la coupe Suzanne-Lenglen ? Tour d'horizon de cinq prétendantes, et une interrogation.

Ashleigh Barty pour une deuxième couronne à Paris

Ashleigh Barty veut son deuxième titre parisien. N°1 mondiale, en tête du classement mondial depuis septembre 2019, elle reste invaincue à Porte d'Auteuil. Sacrée en 2019, l'Australienne de 25 ans avait renoncé à participer l'année dernière en raison de la pandémie. Titrée à trois reprises (dont le sacre sur la terre de Stuttgart en avril), elle a atteint deux autres finales sur cette surface depuis le début de l'année. Si elle était bien partie à Rome mi-mai, une blessure au bras droit l'avait toutefois contrainte à abandonner en quarts, préférant préserver ses chances d'être "à 100%" à Roland-Garros. Le ton est donné, et les adversaires pour débuter son aventure à Paris devraient lui permettre de monter en régime avant de croiser en huitième de finale Coco Gauff (n°24), et en quarts Elina Svitolina (n°5).

Iga Swiatek pour conserver son titre

La Polonaise de 19 ans avait créé la surprise en remportant la précédente édition, devenant la plus jeune finaliste à Paris, depuis Kim Clijsters en 2001. Depuis, elle a confirmé son aisance sur terre. Classée 54e avant le Grand Chelem parisien 2020, Iga Swiatek avait balayé toute la concurrence sur son passage (dont Simona Halep) sans perdre le moindre set. Avec deux titres à son compteur cette saison, à Adélaïde et à Rome (où elle avait été expéditive face Karolina Pliskova en finale), la n°9 mondiale fait forte impression et se positionne en candidate sérieuse à un doublé. Mais son chemin pour revenir en finale est semé de pièges, notamment formés par Anett Kontaveit (n°30) et surtout Garbine Muguruza (n°12) dès les huitièmes de finale, et peut-être Sofia Kenin (n°4), son adversaire de la finale 2020, dès les quarts.

Aryna Sabalenka pour confirmer sa montée en puissance

Après avoir remporté son premier titre sur terre battue début mai, Aryna Sabalenka arrive confiante à Paris. Sacrée au tournoi WTA 1000 de Madrid, elle avait pour cela battu en prime la n°1 mondiale Ashleigh Barty, mettant fin à la série de 16 victoires sur ocre de l'Australienne. Après Abu Dhabi, il s'agissait de son deuxième sacre de la saison. Une victoire synonyme d'entrée dans le top 5 à trois semaines de Roland-Garros.

Malgré une élimination en huitièmes à Parme mi-mai, la n°4 mondiale a montré ses bonnes dispositions sur terre et compte faire mieux que l'année passée à Roland (éliminée au deuxième tour). Et pourquoi pas chercher le onzième titre de sa carrière et le premier en Grand Chelem, à 23 ans. Mais attention, sur sa route, elle pourrait croiser une certaine Serena Williams (n°7), voire avant cela Victoria Azarenka (n°15).

Naomi Osaka pour enfin dompter la terre parisienne

Forte de quatre titres du Grand Chelem (deux à l'Open d'Australie, deux à l'US Open), ancienne n°1 mondiale et actuelle n°2, Naomi Osaka est forcément prétendante à n'importe quel titre. Mais, la Japonaise n'a pas vraiment brillé sur terre. Depuis son couronnement à Melbourne, suivi d'un quart de finale à Miami, elle a déchanté.

Début mai à Madrid, Naomi Osaka jouait pour la première fois depuis deux ans sur terre battue. Un retour perdant : éliminée au deuxième tour en Espagne, la Japonaise a perdu d'entrée à Rome. Chercher un titre Porte d'Auteuil peut sembler compliqué pour la n°2 mondiale. N'ayant jamais dépassé le 3e tour à Roland-Garros, Naomi Osaka peut, avec son expérience, changer son destin parisien, dans un tableau qui est relativement ouvert pour elle.

Sofia Kenin pour confirmer sa finale 2020

L'Américaine, finaliste à Paris à l'automne dernier, espère à nouveau performer Porte d'Auteuil. Mais la n°5 mondiale enchaîne les déconvenues en ce début de saison : elle a chuté avant les quarts de finale lors des six derniers tournois (dont trois sur terre) auxquels elle a participé. Pourtant Kenin, victorieuse en 2020 à l'Open d'Australie, est capable de tout. L'Américaine, qui n'avait pas brillé sur ocre avant Roland l'année dernière - éliminée 6-0,6-0 à Rome au premier tour, une semaine avant le Grand Chelem français - avait pourtant été impériale sur la terre parisienne. Ses adversaires sont prévenues même si son entrée en matière contre l'ancienne lauréate Jelena Ostapenko et la présence de Iga Swiatek dans son quart peuvent se révéler des obstacles majeurs.

L'interrogation : Serena Williams

Eliminée au 1er tour à Rome puis en huitièmes à Parme (malgré son statut de tête de série n°1), Serena Williams n'a clairement pas montré son meilleur niveau sur terre depuis le début de saison. Ses deux demies en préparation à l'Open d'Australie et dans le premier Grand Chelem de l'année semblent loin.

Avec peu de temps de jeu sur cette surface, elle revient à Roland pour la 17e fois de sa carrière, quelques mois après son forfait avant le deuxième tour dans l'édition 2020. Mais avec ses 23 titres en Grand Chelem (à une unité du record de Margaret Court) dont trois à Paris, elle peut toujours tirer son épingle du jeu pour se frayer un chemin Porte d'Auteuil. Mais sa partie de tableau n'est pas un long fleuve tranquille.