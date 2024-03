Un Crunch renversant, Lou Jeanmonnot prend date, Félix Lebrun dans l'histoire... Le récap' sport du week-end

Les Bleus ont fait le show sur tous les terrains ce week-end. Avec un ballon ovale face à l'Angleterre, dans un Groupama Stadium en feu, mais aussi sur les skis du côté de Canmore (Canada), dimanche 17 mars. Tombeur de l'Angleterre dans un Crunch très offensif, le XV de France a montré la voie du succès aux biathlètes tricolores, qui ont brillé lors de la dernière course de la saison. Le Belge Jasper Philipsen et le pongiste Félix Lebrun ont aussi réalisé des performances marquantes.

Rugby : le XV de France croque l'Angleterre dans le Crunch, l'Irlande sacrée

Si le Tournoi des Bleus avait mal commencé, il s'achève sur une touche de folie digne des plus grands Crunchs de l'histoire. Dans une rencontre qui décidait du dauphin de l'Irlande dans ce Tournoi des six nations 2024, Français et Anglais se sont livrés sans retenue dans les duels comme dans le jeu, samedi 16 mars. Grâce à des essais de Nolann Le Garrec (20e), Léo Barré (56e) et Gaël Fickou (60e) mais surtout grâce à une pénalité salvatrice de Thomas Ramos (79e), le XV de France s'est imposé contre l'Angleterre, son troisième succès dans ce Tournoi 2024.

Vainqueur contre l'Écosse un peu plus tôt, le XV du Trèfle remporte son 24e Tournoi, le second consécutif. Les Bleus terminent à la deuxième place avec trois victoires, un nul et une défaite, à trois points du XV du Trèfle au classement. Dans la troisième rencontre du week-end, l'Italie a décroché une victoire importante contre le pays de Galles, réalisant ainsi le meilleur bilan de son histoire sur un Tournoi, et condamnant les Gallois à la cuillère de bois.

Cyclisme : Jasper Philipsen coiffe Pogacar et s'offre la Primavera

Milan-San Remo ne sacre pas toujours le coureur le plus fort, mais sourit souvent à celui qui a le meilleur flair. Ce fut le cas du Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui s'est imposé d'un boyau lors du Monument italien devant Michael Matthews (Team Jayco-AlUla) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Le Slovène, très actif dans les dernières difficultés, n'a pas réussi à se détacher de ses principaux concurrents, notamment Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Jasper Philipsen a profité du travail de Van der Poel dans les derniers kilomètres, éteignant les attaques de Matej Mohoric, Matteo Sobrero et Tom Pidcock. Le maillot vert du Tour de France 2023 remporte son premier monument à 26 ans, et devient le premier sprinteur à remporter la Primavera depuis Arnaud Démare en 2016.

Ligue 1 : le PSG porté par Mbappé, la bonne opération pour Nice et Rennes

Après trois nuls consécutifs, le PSG devait relancer la machine face à Montpellier. Après une première période disputée, les Parisiens ont accéléré dans le sillage de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé pour devenir le 8e meilleur buteur de l'histoire du championnat à 25 ans (188 buts). Au contact à la pause, Montpellier a ensuite encaissé quatre buts (2-6). A huit journées de la fin, le PSG entrevoit un 12e titre de champion.

Dans les bonnes opérations de cette 26e journée de Ligue 1, on notera celle de l'OGC Nice. Les hommes de Francesco Farioli, qui n'avaient plus gagné en championnat depuis le 27 janvier, sont allés chercher la victoire à Lens (1-3). Les Niçois sont 5e, Lens emboîte le pas. Autre bonne opération, celle de Rennes vainqueur à domicile de l'Olympique de Marseille, qui marque un coup d'arrêt avec une deuxième défaite de suite depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset (2-0).

Biathlon : Lou Jeanmonnot pour la dernière, Lisa Vittozzi pour une première

La saison ne pouvait pas mieux finir pour Lou Jeanmonnot. Excellente lors de la poursuite, qu'elle a achevée à la deuxième place derrière Lisa Vittozzi, la jeune Française a remporté la première mass start de sa carrière à Canmore (Canada), pour la dernière course de la saison 2024 de biathlon.

🇫🇷 Lou Jeanmonnot pose avec son petit globe de la mass start

Lisa Vittozzi soulève le gros globe de cristal

Coup double pour la jeune Jurassienne, qui remporte ainsi le petit globe de la discipline, devançant au finish Julia Simon (7e de la course) et Ingrid Tandrevold (8e). Au classement général, Lisa Vittozzi empoche son premier gros globe de cristal, succédant à Dorothea Wierer, sacrée en 2020, au palmarès du biathlon italien. Lou Jeanmonnot termine 2e du classement général.

Tennis de table : Félix Lebrun dans l'histoire à Singapour

Nouvelles coqueluches de leur sport en France, les frères Lebrun se sont illustrés lors du tournoi WTT de Singapour, l'équivalent d'un Grand chelem. Si Alexis, 20e joueur mondial, s'est incliné dès le premier tour dans la semaine contre la légende chinoise Ma Long (numéro 3 mondial), Félix Lebrun est devenu le premier pongiste européen à se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Le jeune Français de 17 ans s'est cependant incliné contre Wang Chuqin, 2e joueur mondial et futur vainqueur du tournoi, en cinq manches (4-1).

Malgré cette défaite, Félix Lebrun profite du mauvais tournoi de Lin Gaoyuan et grimpe au cinquième rang mondial. La semaine prochaine, les deux frères seront à Montpellier, pour prendre part aux championnats de France dont Alexis est double tenant du titre.