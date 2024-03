Direct Rennes-Marseille : Terrier donne l'avantage aux Rennais... Suivez le match de la 26e journée de Ligue 1

L'OM est à peine remis de ses émotions de la Ligue Europa et sa qualification non sans trembler en quarts de finale que la lutte pour une place continentale est de nouveau en jeu, dimanche 17 mars. Les Marseillais se déplacent sur la pelouse de Rennes dans une confrontation directe entre prétendants au Top 6. Les Phocéens restent sur trois succès consécutifs en Ligue 1 et peuvent rester accrochés au bon wagon avec Lens, Nice et Lille. Les hommes de Jean-Louis Gasset compteront notamment sur leur homme en forme, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de cinq buts lors des trois dernières journées.

Pour les Rennais et leur gardien, ancien de l'OM, Steve Mandanda, la donne est simple. Une victoire dimanche et ils reviendraient à hauteur de leur adversaire, se relançant dans la course après trois matchs sans victoire en championnat. Le Stade Rennais pourra se rappeler au bon souvenir de la Coupe de France, quand Marseille était venu s'incliner aux tirs au but au 6e tour fin janvier. Ses espoirs de place en Coupe d'Europe la saison prochaine passera peut-être par là.

Suivez la rencontre en direct.