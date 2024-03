Six nations 2024 : l'Irlande vient difficilement à bout de l'Ecosse et conserve son titre dans le Tournoi

La victoire du XV d'Irlande, samedi 16 mars, face à l'Ecosse aura été à l'image de la Guinness nationale : âpre et rugueuse. Mais celle-ci coulera finalement à flots dans les rues de Dublin pour célébrer la victoire du Trèfle dans le Tournoi des six nations 2024 (17-13). Les hommes en Vert n'avaient besoin que d'un succès, peu importe le score, pour conserver leur titre. Même si le XV de la Rose les a privés du Grand Chelem en s'imposant à Londres la semaine passée, les partenaires de Peter O'Mahoney ont réussi à faire plier le Chardon pour signer un sixième sacre depuis que le Tournoi est passé à six équipes.

Ça marche encore mais moins bien. Comme si ces satanés Anglais avaient cassé le jouet irlandais, la semaine passée. Surprise par le XV de la Rose alors qu'elle semblait marcher sur le Tournoi, l'Irlande en a clairement pris un petit coup derrière la cafetière. Sinon, comment expliquer ces hésitations, ces ballons tombés, ces placages manqués. Certes, la machine est si bien huilée que ses principaux rouages fonctionnent encore. Mais elle tourne moins vite, moins fort.



L'Ecosse, étonnamment solide, n'a bien sûr pas été étrangère à cette première période verte pâle. Finalement, le XV du Chardon n'a commis qu'une grosse erreur durant ces 40 premières minutes quand, sur une touche en sa faveur, une mésentente fatale entre son lanceur et son sauteur a profité à Sheehan qui a gobé l'offrande pour aller la nicher dans l'en-but écossais (13e, 3-7).



Hormis cette fleur, le Chardon a plutôt présentés ses épines en défense, coulissant parfaitement sur chaque lame irlandaise, et s'en remettant à la botte de Russell pour rester au contact à la pause (7-6). Economes en hommes dans les rucks, ils ne se sont jamais retrouvés en sous-nombre face à Lowe et les siens. Devant une telle forteresse, le XV du Trèfle a alors décidé d'en revenir à ses bonnes vieilles recettes d'antan : ballon au chaud et pick and go à gogo. La méthode ancestrale a bien failli faire ses preuves dès le 48e minute mais l'essai en force de Furlong était finalement refusé.



En face, si elle a bien défendu, l'Ecosse a eu les pires peine du monde à exister offensivement. Russell privé de précieux dixièmes de secondes pour exercer sa magie, Van der Merwe surveillé comme l'irish coffee sur le feu, le XV du Chardon n'avait que son courage, finalement, à opposer. Un courage qui a souvent confiné à l'héroïsme, comme sur cette main sous le ballon qui a empêché l'essai que L'Irlande pensait, enfin, avoir marqué (63e).



Mais l'Irlandais est entêté et, quelques instants plus tard, il a remis ça. Et cette fois Andrew Porter est passé entre les mailles pour, enfin, libérer les siens et l'Aviva Stadium (17-6, 65e). Ce dernier a pu crier sa joie d'un titre conservé, une joie voilée par l'essai transformé de Jones à deux minutes de la fin (17-13, 78e). La libération, au coup de sifflet final, n'en a été que plus belle.