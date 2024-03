Ligue 1 : porté par un triplé de Kylian Mbappé, le PSG signe un carton à Montpellier et s'envole en tête

"Vous êtes pas contents ? Triplé". Au stade de la Mosson, ils sont nombreux à avoir immédiatement pensé à cette phrase virale de Kylian Mbappé lorsque l'attaquant parisien a inscrit son troisième but lors de Montpellier-PSG (2-6), dimanche 17 mars. Son 24e en 24 matchs cette saison, pour définitivement valider la plus large victoire parisienne en Ligue 1 depuis un an et demi.

Avant ce vrai but de renard sur une ouverture inspirée de Vitinha (63e, 2-5), le capitaine des Bleus avait déjà largement pesé sur la rencontre. Il a d'abord été décisif en lançant ce même Vitinha, qui a ensuite construit tout seul son but en éliminant deux adversaires puis en brossant son tir à 20 mètres (14e, 0-1). Mbappé a lui-même doublé la marque, en bonifiant un décalage de Randal Kolo Muani à gauche de la surface (22e, 0-2). C'était avant de signer le chef d'oeuvre de la soirée.

8e buteur de l'histoire de la Ligue 1

Au retour des vestiaires, l'ex-Monégasque, pas attaqué à 25 mètres du but, a expédié un tir flottant sublime dans la lucarne héraultaise, avec l'aide de la barre transversale (50e, 2-3). Avec le brassard en raison de la blessure de Marquinhos, Mbappé a ainsi inscrit son neuvième triplé et son 188e but en Ligue 1.

188 - Grâce à son triplé contre Montpellier, Kylian Mbappé compte désormais 188 buts en Ligue 1, dépassant Fleury Di Nallo (187) au 8e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’élite. Talent. pic.twitter.com/n3ke2Rpm4y — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2024

Ce total le place désormais au huitième rang des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat, et s'il ne rattrapera pas le premier, Delio Onnis (299) avant son départ en fin de saison, il va certainement quitter le club à la septième place, puisque Joseph Ujlaki (190) ne compte que deux buts de plus. Voire se rapprocher du sixième, Roger Piantoni (203) ou du cinquième, Thadée Cisowski (206). Ce sera probablement juste à huit journées de la fin, mais si Mbappé – qui a disputé 90 minutes en L1 pour la première fois depuis l'annonce de son départ le 16 février – se met en tête d'atteindre cet objectif, le compteur pourrait vite monter.

Paris sans rival en championnat

Mbappé a à peine eu le temps de célébrer son bijou qu'il a vu Kan-In Lee l'imiter. Dans une action initiée par le Bondynois, le Sud-Coréen a caressé le but montpelliérain d'un subtil tir brossé du gauche (53e, 2-4), confirmant le réveil tonitruant des siens. Plutôt bienvenu, alors que Montpellier avait recollé dans une fin de premier acte enlevée, où Arnaud Nordin (30e, 1-2) et Téji Savanier sur penalty (45e+2, 2-2) se sont nourris des erreurs défensives parisiennes. "Il faut souligner l’attitude et la réaction qu’on a eu après la mi-temps, on aurait pu être un peu inquiets, on a réagi de la meilleure façon", a souligné Vitinha au micro de Prime Vidéo.

Est-ce que #Mbappé devait débuter ? "Surprise, surprise". Moi seul le savait. Mais peu importe. Son match a été exceptionnel, il faut en profiter tant qu'il sera là. Et quand il ne sera pas là, il faudra augmenter notre niveau." #MHSCPSG pic.twitter.com/vnrk67596Z — Julien Froment (@JulienFroment) March 17, 2024

Montpellier, asphyxié par une équipe parisienne appliquée, et de toute façon très limité (14e à un point du barragiste, Nantes), n'a pu tenir la longueur. Paris a ainsi, sans trop forcé, accru son avance avec le troisième but de Mbappé (63e) et un autre de Nuno Mendes (89e, 2-6), servi par l'intenable Vitinha. De quoi rassurer Paris : après trois matchs sans succès en Ligue 1, le club de la capitale compte désormais 12 points d'avance sur Brest, tenu en échec par Lille plus tôt (1-1). A huit journées de la fin, le 12e titre de l'histoire du PSG n'est plus qu'une question de semaines.