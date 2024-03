Six nations 2024 : le XV de France termine sur une bonne note en s'imposant face à l'Angleterre à domicile

Un Crunch dans la poche pour bien finir. Moins d’une semaine après leur victoire encourageante à Cardiff, les Bleus ont confirmé pour remporter un match fou et terminer leur Tournoi des six nations sur un beau succès face à l’Angleterre (33-31), samedi 16 mars, au Groupama Stadium de Lyon, et une deuxième place au classement général. Auteurs d’une première période presque parfaite, ils ont craqué et encaissé deux essais coup sur coup au retour des vestiaires, avant de s’accrocher pour refaire leur retard.

Grâce à cette performance renversante, les Bleus décrochent leur première victoire devant leur public dans ce Tournoi, dans le stade où ils s’étaient imposés pour la dernière fois sur leurs terres. Surtout, ils enchaînent un troisième succès de rang contre le XV de la Rose, ce qu’ils n’étaient plus parvenus à faire depuis le milieu des années 2000.