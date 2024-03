Direct France-Angleterre : un essai anglais juste avant la pause glace le Groupama Stadium (16-10 pour les Bleus)

L'heure de la confirmation pour les Bleus. Une semaine après leur succès sans appel au pays de Galles (45-24), les Français vont tenter d'enchaîner contre l'Angleterre, samedi 16 mars à 21 heures (sur France 2 et france.tv), en clôture du Tournoi des six nations. Une victoire permettrait aux Bleus de finir a minima à la troisième place et, surtout, de lever les doutes après une entame de Tournoi délicate.

Bataille pour la deuxième place

Les maigres espoirs de victoire finale des deux équipes ont été minés par la victoire de l'Irlande contre l'Ecosse un peu plus tôt (17-13) à Dublin. Le XV du Trèfle s'est assuré la première place, et les Français et les Anglais vont se livrer un duel pour terminer deuxième. Les données sont simples : le vainqueur du soir empochera le deuxième place. Celle-ci reviendra à l'Angleterre en cas de nul.

On prend les mêmes...

Fabien Galthié et son staff n'ont pas retouché l'équipe victorieuse à Cardiff six jours plus tôt. La charnière Nolann Le Garrec-Thomas Ramos dirige ainsi le jeu français, alors qu'Emmanuel Meafou, Nicolas Depoortere et Léo Barré sont à nouveau titulaires après leurs débuts satisfaisants. Le banc, prépondérant dans le succès gallois, est lui aussi reconduit à l'identique.

L'Angleterre revigorée

Depuis son humiliation subie à Twickenham par les Bleus (10-53), le XV de la Rose a retrouvé des couleurs. Les Anglais ont terminé troisièmes de la Coupe du monde et n'ont perdu qu'un match dans ce Tournoi, en Ecosse (21-30). Portés par l'excellent troisième ligne Ben Earl, ils sont les seuls à avoir triomphé de l'Irlande (23-22) et tenteront de profiter de la frilosité défensive des Bleus constatée face au pays de Galles.