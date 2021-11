France-Nouvelle-Zélande : cinq choses à savoir avant le choc entre le XV de France et les All Blacks

"Nous en parlerons en temps voulu". Depuis le début de la Tournée d'automne, c'est la phrase fétiche de Fabien Galthié. Gourmand de communication et d'éléments de langage, le sélectionneur du XV de France n'a eu de cesse de repousser les questions sur le match face à la Nouvelle-Zélande. Mais après les victoires peu convaincantes face à l'Argentine et la Géorgie, le "temps voulu" est arrivé.

Samedi 20 novembre à 21h (en direct sur France 2 et france.tv), les Bleus défieront les triples champions du monde néo-zélandais. Bien que bousculés par une défaite en Irlande (29-20) samedi 13 novembre, les All Blacks restent redoutables.

Les All Blacks, le top niveau mondial...

C’est tout simplement ce qui se fait de mieux sur la planète ovale. Les All Blacks ont toujours été considérés comme la meilleure équipe du monde. Question de culture d'une part : la Nouvelle-Zélande, cette équipe tout de noir vêtue, qui intimide ses adversaires avec son légendaire haka avant les matchs et ne cesse de fournir les plus beaux acteurs de ce sport.

Question résultats, le palmarès est éloquent : trois victoires en Coupe du monde (en neuf éditions), seule équipe à avoir conservé sa couronne, dix-huit sacres en Rugby Championship (tournoi rassemblant les meilleures nations de l'hémisphère sud, qui ont remporté 8 des 9 Coupes du monde), dix All Blacks sacrés meilleur joueur de l’année par World Rugby depuis 2001... Personne ne fait mieux. La Nouvelle-Zélande est la seule formation sur la planète à avoir un bilan positif (victoires-défaites) contre toutes les autres nations.

... malgré une défaite en Irlande, le week-end dernier

Il faudra attendre pour dire si cette victoire irlandaise (29-20) a montré la voie aux Bleus ou si, au contraire, elle a réveillé la bête endormie. Alors que la tournée automnale des Blacks se déroulait, jusque là, sans accroc (victoires sur les États-Unis, le pays de Galles et l'Italie), les coéquipiers de Beauden Barrett ont subi un coup d'arrêt samedi à Dublin. Leur deuxième défaite de la saison en quatorze rencontres.

S'il est rare de voir la Nouvelle-Zélande perdre deux fois de suite, cela arrive parfois. En novembre 2020, l'Australie (24-22) puis l'Argentine (15-25), une semaine plus tard, avaient dominé les joueurs de Ian Foster. Avant cela, il faut remonter à 2011, en pleine préparation de la Coupe du monde, pour que les Kiwis subissent deux revers de rang : en Afrique du Sud (18-5) puis Australie (25-20). Deux fois en dix ans : compliqué, certes, mais pas insurmontable.

La préparation s’intensifie à quelques jours de notre rencontre au stade de France #FRANZL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/j1UO5sLFNn — William Servat (@WilliamServat) November 17, 2021

Les Bleus n'ont plus battu la Nouvelle-Zélande depuis 2009, mais...

L'interception de Maxime Médard, avait scellé le sort de la rencontre, à dix minutes de son terme, le 13 juin 2009. la dernière victoire des Bleus. Parti de ses 30 mètres, l'arrière toulousain avait inscrit le dernier essai des Bleus, pour finalement l'emporter (27-22). À cette époque, le XV de France sort d'un Tounoi des Six Nations mitigé (trois victoires, deux défaites). Mais l'exploit signé ce jour-là à Dunedin servira de prémices au Grand Chelem réalisé la saison suivante. Le dernier du XV de France.

Il faut en revanche remonter au 18 novembre 2000 pour trouver trace de la dernière victoire française sur son sol (42-33). Mais face aux All Blacks, les Français ont souvent fait mentir les pronostics pour des victoires mémorables. En 2007 avec la victoire (20-18) en quarts de finale de la Coupe du monde, ou encore en 1999, en demi-finale cette fois avec un match héroïque livré par les Bleus de Christophe Dominici (43-31) face au rouleau-compresseur All Black. Reste qu'au total, la France a battu à douze reprises les Néo-Zélandais, en 61 rencontres.

Romain Ntamack de retour en 10, Jalibert sur le banc

C'était l'une des principales attractions de cette série de tests-matchs. Associer deux demis d'ouverture de formation, l'un à son poste d'ouvreur, l'autre en premier centre. Après une première sortie peu convaincante face à l'Argentine, la seconde avait apporté quelques éléments de satisfaction. Pour la troisième... il faudra attendre. Samedi, Romain Ntamack retrouvera son poste d'ouvreur, quand Matthieu Jalibert prendra place sur le banc des remplaçants.

"C’est un objectif de performance, s'est expliqué Fabien Galthié en conférence de presse jeudi. L’expérience collective est importante. On a pu pendant ces dix entraînements et ces tests-matchs, associer Romain et Matthieu, mais on a pu aussi associer Gaël et Jonathan Danty (...) Antoine Dupont a aussi beaucoup d’expérience avec Romain Ntamack, donc on a choisi cette formule pour commencer le match. C’est surtout un choix de performance plutôt qu’un choix par défaut."

Aaron Smith-Antoine Dupont : le duel des étoiles

"Antoine Dupont. Ce gars est à un autre niveau. Personne ne peut rivaliser actuellement." Le 9 février dernier, c'est un internaute un peu particulier qui répondait à la question posée par le compte Twitter du Tournoi des Six Nations : "Qui est le meilleur joueur de rugby au monde en ce moment ?" Pour Aaron Smith, le demi de mêlée des All Blacks, la réponse ne faisait pas débat. À bientôt 33 ans (il les fêtera le 21 novembre), celui qui fut longtemps considéré comme le meilleur 9 du monde semble avoir désigné son successeur.

@Dupont9A this guy is on another level! No one is near him atm. He’s the point of difference for both his Club and country. He’s helping me look at parts of my game to improve #Respect #9Gang — Aaron Smith (@Te_Nug) February 10, 2021

Depuis leur première et unique confrontation directe, en 2017 (victoire des All Blacks 38-18), le Français a pris une toute autre dimension. De jeune talent prometteur, il est devenu capitaine du XV de France, double champion de France et champion d'Europe. Au point d'être nommé par World Rugby pour le titre honorifique de joueur de l'année.

Alors qu'il avait décidé de ne pas participer à la tournée européenne, pour rester auprès de sa femme qui venait d'accoucher, Aaron Smith a été rappelé en renfort après le forfait de Brad Weber. L'homme aux 101 sélections a rejoint la sélection nationale en Irlande. Absent lors de la défaite face au XV du trèfle, il sera titulaire samedi.