France-Nouvelle-Zélande : Ntamack associé à Dupont à la charnière, Jaminet à l'arrière

Le staff du XV de France a tranché en faveur de l'expérience et de la densité physique. Après une victoire poussive contre l'Argentine, une nouvelle plus aboutie mais brouillonne face à la Géorgie, les Bleus retrouvent les triples champions du monde néo-zélandais, samedi soir (21h) au Stade de France. Pour le choc de cette tournée d'automne, Fabien Galthié et ses adjoints ont décidé de laisser de côté l'association des ouvreurs Jalibert-Ntamack et de redonner à ce dernier les clés de la charnière aux côtés de son coéquipier en club Antoine Dupont. Matthieu Jalibert est lui remplaçant.

L'explosif et puissant Jonathan Danty constituera la paire de centre avec Gaël Fickou. Devant, l’habituel titulaire au poste de talonneur, Julien Marchand, forfait suite à sa blessure contractée contre les Géorgiens, est remplacé par Peato Mauvaka. Replacé en deuxième ligne contre les Géorgiens, Cameron Woki enchaîne, tout comme Grégory Alldritt au poste de troisième ligne centre. Jaminet est de nouveau titularisé à l'arrière.

La composition du XV de France contre la Nouvelle-Zélande : Baille, Mauvaka, Atonio – Woki, Willemse – Cros, Alldritt, Jelonch – Dupont, Ntamack – Villière, Danty, Fickou, Penaud – Jaminet