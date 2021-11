Et de deux ! Après une première victoire face à l'Argentine (29-20), le XV de France a remporté un nouveau test-match contre la Géorgie (41-15), dimanche 14 novembre à Bordeaux. Dominateurs devant, les Bleus ont notamment inscrit trois essais sur ballon porté. Après un premier essai de pénalité (24e), le talonneur Peato Mauvaka s'est offert un doublé (51e, 79e).

Damian Penaud nommé homme du match

Désigné homme du match, Damian Penaud a lui aussi franchi la ligne à deux reprises (36e, 73e). Matthieu Jalibert a marqué son premier essai international en fin de première période, devant son public bordelais (32e).

Largement en tête à la pause (24-3), les Bleus ont encaissé deux essais dans un second acte haché, par Vasil Lobzhanidze (48e) puis Akaki Tabutsadze (64e). Sans conséquence pour les joueurs de Fabien Galthié, qui ont tout de même signé une large victoire. Même si tout n'a pas été parfait, ce succès est de bon augure à six jours de recevoir les All Blacks au Stade de France.