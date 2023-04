Tony Parker au Hall of Fame, promenade en Irlande pour le XV de France, Tadej Pogacar écrit sa légende... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le week-end a par ailleurs été marqué par la victoire de Max Verstappen sur le Grand Prix d'Australie, dimanche, au terme d'une course très animée.

Le deuxième Monument de la saison de cyclisme ébloui par la classe de Tadej Pogacar, dimanche 2 avril, une victoire française face au XV du Trèfle féminin dans le Tournoi des six nations, samedi, et encore deux courses animées en sports mécaniques... Le week-end a été riche en émotions sur le plan sportif. Mais la principale information reste l'intronisation du basketteur français Tony Parker au Hall of Fame de la NBA. Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette fin de semaine, franceinfo: sport a sélectionné ce qu'il ne fallait pas manquer.

Basket : Tony Parker au panthéon du basket américain

A jamais le premier. L'ancien basketteur Tony Parker devient le premier Français à entrer au Hall of Fame de la NBA, le panthéon du basket, a annoncé l'instance, samedi 1er avril. Il rejoint notamment Michael Jordan, Kobe Bryant et Magic Johnson, pour ne citer qu'eux.

Plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA, premier Français champion de NBA, premier Français All-Star, premier étranger MVP (meilleur joueur) des finales NBA, et désormais premier Français à entrer au Hall of Fame, l'actuel président de l'Asvel a laissé une trace indélébile dans l'histoire du basket. L'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France sera intronisé le 12 août à Springfield, dans le Massachusetts, en même temps que deux autres Européens, l'Allemand Dirk Nowitzki et l'Espagnol Pau Gasol.

Cyclisme : Tadej Pogacar, roi des Flandres

Le prodige slovène s'est adjugé un quatrième Monument, dimanche, sur le Tour des Flandres. Et de quelle manière ! Plus fort que ses deux principaux concurrents, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, le leader d'UAE-Emirates a multiplié les attaques dans les montées pavées du Ronde. Alors que le Belge avait déjà été décramponné à la pédale, "Pogi" a porté l'estocade avec une nouvelle accélération fatale à "MVDP" dans le Vieux Quaremont.

Après un exercice de soliste sur le plat où il a résisté au retour du Néerlandais, le récent vainqueur de Paris-Nice est devenu le troisième homme à inscrire le Tour de France et le Tour des Flandres à son palmarès, comme Louison Bobet et Eddy Merckx avant lui. Ce n'est une surprise pour personne mais à 24 ans, Tadej Pogacar a déjà tout d'une légende.

Tournoi des six nations : la balade irlandaise pour les Bleues

Une victoire sans débat. Le XV de France s'est imposé en Irlande (53-3), samedi 1er avril, pour son deuxième match du Tournoi des six nations. Bien que réduites à quatorze dès la 20e minute, les Françaises ont imposé leur style de jeu, inscrivant neuf essais au total face à cette jeune équipe d'Irlande en reconstruction, complètement dépassée défensivement.

Les joueuses du nouveau duo à la tête du XV de France Gaëlle Mignot - David Ortiz ont même bénéficié d'un bonus offensif. Des signaux positifs qui rassurent après la victoire dans la douleur contre l'Italie la semaine passée (22-12). Jamais depuis le début du siècle les Françaises n'avaient infligé pareille défaite aux Irlandaises. Toujours dans la course au Grand Chelem, les Bleues auront comme prochain adversaire les Ecossaises, le 16 avril à Vannes (Morbihan), pour la troisième journée du Tournoi.

Formule 1 : Max Verstappen vainqueur d'une course folle

Malgré une course aux multiples émotions, qui s'est jouée dans l'ultime tour après trois drapeaux rouges et quatre départs, le roi n'est pas tombé. Le Néerlandais Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Australie, troisième manche du championnat du monde, dimanche 2 avril. Légèrement bousculé en début de course, le pilote de Red Bull a ensuite dominé sans plus jamais être inquiété, montant sur le podium devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Aston Martin).

Le Grand Prix a surtout été marqué par une fin de course folle, où les derniers tours ont été synonymes de chaos, Carlos Sainz (Ferrari) percutant Fernando Alonso (Aston Martin) et les deux monoplaces Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon étant contraintes à l'abandon.

MotoGP : Johann Zarco prend la deuxième place en Argentine

Un Français peut en cacher un autre. Alors qu'on attendait surtout le champion du monde 2021, Fabio Quartararo, en ce début de saison, c'est bien Johann Zarco qui a fait la meilleure impression en Argentine. Déjà auteur d'une belle fin de course au Portugal, la semaine passée, le pilote Pramac a signé trois derniers tours de grande classe pour prendre la deuxième place derrière l'Italien Marco Bezzecchi (Mooney). Au classement des pilotes, Zarco pointe au troisième rang derrière le vainqueur du jour et le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, qui a chuté.