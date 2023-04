Direct MotoGP : Johann Zarco recule, Fabio Quartararo toujours dans les dernières places... Suivez le Grand Prix d'Argentine

Loin de la tête lors de la victoire surprise de Brad Binder sur la course sprint, les deux Français ont une nouvelle occasion d'accrocher un podium, dimanche, en Argentine.

Faire mieux. Johann Zarco (Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) seront au départ de la course du Grand Prix d'Argentine de MotoGP, dimanche 2 avril, sur l'autodrome de Termas. Une occasion pour eux de se reprendre après un sprint compliqué. Placés respectivement 6e et 10e sur la grille samedi - des positions qu'ils retrouveront au départ de la course dominicale - les pilotes français ont pris un mauvais départ, si bien que seul Quartararo est parvenu à grappiller un petit point au championnat du monde.

Meilleur temps des qualifications de vendredi, l'Espagnol Alex Marquez (Gresini) sera en pole, accompagné en première ligne des Italiens Marco Bezzecchi (Mooney) et Francesco Bagnaia (Ducati), le champion du monde en titre. Vainqueur surprise du sprint, le Sud-Africain Brad Binder (KTM) partira lui de la 15e place sur la grille.