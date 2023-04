Six nations 2023 : en infériorité numérique, les Françaises se rassurent et signent une victoire bonifiée en Irlande

Une semaine après leur succès étriqué en Italie, les Bleues n'ont pas fait dans le détail à Cork (53-3), samedi après-midi.

Comme un air de balade irlandaise. Même réduites à quatorze pendant la majorité de la rencontre, les Françaises se sont largement imposées en Irlande (53-3), samedi 1er avril, pour leur deuxième match dans ce Tournoi des six nations. Ce succès, assorti d'un bonus offensif assuré dès la 33e minute et avec neuf essais au total, rassure les Bleues, poussives en Italie la semaine dernière (victoire 22-12). Les joueuses du nouveau tandem Gaëlle Mignot - David Ortiz restent ainsi en course pour le Grand Chelem.

Y avait-il meilleure manière de lancer réellement cette nouvelle ère du XV de France ? L'adversité était trop faible pour qu'un quelconque enseignement puisse en être tiré, mais l'essentiel résidait, cette fois-ci, ailleurs. Consolider les automatismes et retrouver de la confiance, pour des Bleues new-look chahutées à Parme dimanche dernier, constituaient en effet des priorités. La réalisation a été, en ce sens, admirable, en battant les Irlandaises dans des proportions jamais vues depuis le début du siècle.

Plus puissantes, organisées et mieux préparées que leurs adversaires, les Françaises se sont mises en ordre de marche dès l’entame. La capitaine Audrey Forlani au près (9e) et l’ailière Caroline Boujard (13e) ont très vite donné du relief au bon début des leurs. Cette dynamique aurait pu être enrayée par le carton rouge reçu par Annaëlle Deshayes (21e), pour un plaquage à l’épaule dans une tête irlandaise. Mais les Bleues n'ont rien lâché, encaissant les vagues vertes désordonnées sans fléchir.

Cette défense de fer, quelques fois mise à mal, n’a jamais rompu en quatre-vingt minutes, ce qui représente une satisfaction telle que ce carton rouge ne s'est jamais réellement fait sentir. Mieux, les Françaises sont reparties de plus belle, avec un doublé de Pauline Bourdon (28e, 32e) et une percée concluante de Gabrielle Vernier (35e) pour sécuriser le bonus. Dès lors, il s’agissait de se faire plaisir tout en soignant une différence de points qui pourrait compter en fin de Tournoi.

Conquérantes même à 14

Jamais rassasiée contre une défense irlandaise submergée, les Françaises ont enchaîné les essais. Agathe Sochat (54e) et Cyrielle Banet (59e) ont conclu des ballons portés conquérants, avant que Charlotte Escudero ne profite d'une mêlée en infériorité numérique mais dévastatrice (75e). Parce que le pack n'a pas eu le monopole de la supériorité, Vernier avait entre temps profité d'une belle combinaison pour signer son doublé (71e).

Il faudra attendre que l'adversité se corse pour jauger le réel potentiel de ces Bleues, mais l'amuse-bouche servi samedi après-midi promet. Les prochains rendez-vous, avec en point d'orgue un plat de résistance copieux dans un Twickenham comble pour clore le Tournoi, le 29 avril, en diront plus sur ce que les Bleues version Ortiz-Mignot ont sous le coude.