Italie-France : les Bleues débutent leur Tournoi des six nations par une courte victoire contre les Italiennes

Le XV de France féminin s'est imposé difficilement en Italie (22-12), dimanche, en ouverture du Tournoi des six nations 2023, pour le premier match du nouveau duo de sélectionneurs.

L'essentiel est acquis. Le XV de France féminin a bien lancé son Tournoi des six nations en s'imposant contre l'Italie (22-12), dimanche 26 mars à Parme, en conclusion de la première journée. Quatre mois et demi après sa victoire face au Canada (36-0) pour décrocher la médaille de bronze à la Coupe du monde, les Bleues ont commencé sur une bonne note l'ère du duo de sélectionneurs Gaëlle Mignot-David Ortiz, intronisé à la place de Thomas Darracq en décembre dernier, à la suite de tensions internes lors de la Coupe du monde.

La tâche n'est jamais facile de l'autre côté des Alpes, où les Françaises s'étaient inclinées lors des deux dernières confrontations en 2019 (31-12) et en 2022 (26-19). Elle ne l'a pas été davantage, dimanche, pour la première d'un groupe largement renouvelé après les départs à la retraite de Laure Sansus, Marjorie Mayans, Safi N'Diaye et Céline Ferer ou encore la mise à disposition de Caroline Drouin et Joanna Grisez dans l'équipe de France à 7.

Un essai libérateur

Longtemps muettes offensivement en deuxième période, les Bleues ont finalement été délivrées par Caroline Boujard à seulement cinq minutes de la sirène. L'ailière a récompensé, en coin, une longue domination territoriale pour mettre, enfin, son équipe à l'abri des Italiennes (22-12, 75e). Ces dernières faisaient peser une menace constante sur les Tricolores depuis l'essai au retour des vestiaires d'Alyssa D'Inca (15-12, 48e).

"Ce n'est jamais facile en Italie, c'est la victoire le plus important, a savouré la demie de mêlée Pauline Bourdon, au micro de France Télévisions. On a mis les bons ingrédients mais il nous manque quelques détails à régler, notamment un peu plus de précision."

Si tout n'a pas été parfait entre les trop nombreuses fautes de main (20) et la réussite au pied contrastée de Pauline Bourdon (2/4), Gaëlle Mignot et David Ortiz pourront tout de même tirer des enseignements positifs de ce succès, principalement en première période. Après avoir encaissé le premier essai du match de Giada Franco (7-3, 22e), les Tricolores ont parfaitement réagi.

Une mêlée dominatrice

Elles ont été particulièrement dominantes en mêlée fermée. Les deux premiers essais sont d'ailleurs venus de cette phase de conquête. D'abord grâce à Gabrielle Vernier qui a allongé les bras pour aplatir (8-7, 25e) puis par Carla Arbez. La jeune demie d'ouverture (23 ans) a signé sa première sélection internationale par un bel essai (15-7, 34e), alors que les Bleues jouaient en infériorité numérique à la suite du carton jaune pour plaquage haut de Caroline Boujard (28e).

"On savait que ça allait être dur. La victoire est là, c'est positif, c'est une première étape", a voulu retenir la nouvelle capitaine Audrey Forlani, sur France Télévisions. Il faudra désormais confirmer, samedi 1er avril, en Irlande face à un XV du Trèfle largement battu, samedi, au pays de Galles (31-5). Bien lancée mais sans le point de bonus offensif, l'équipe de France est toujours en quête d'un premier Tournoi des six nations depuis 2018.