Direct Irlande-France : les Bleues pour se rassurer et gagner en confiance... Suivez le match du Tournoi des six nations

Difficile vainqueur lors du premier match face à l'Italie (22-12), le XV de France féminin se déplace en terre irlandaise, samedi.

Un mois après la défaite du XV de France masculin à l'Aviva Stadium, et cinq jours après la victoire des Bleus du foot également dans cette enceinte, les Bleues se déplacent en Irlande, samedi 1er avril, (à suivre en direct sur France 2 et france.tv à 16h05) à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des six nations. Les joueuses du duo d'entraîneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz devront confirmer leur succès sur l'Italie en prenant le dessus sur une formation qui avait terminé à la quatrième place de la compétition l'année dernière, en ayant notamment encaissé un terrible (40-5) en France.

Les Irlandaises auront surtout une énorme revanche à prendre sur elles-mêmes, une semaine après s'être lourdement inclinées au pays de Galles (31-5). Elles n'ont plus battu les Bleues dans le Tournoi depuis 2017 (13-10 à domicile), encaissant depuis de grosses corrections.