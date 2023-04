Direct PSG-OL : les Parisiens courent après le score... Suivez le choc de la 29e journée de Ligue 1

En clôture de la 29e journée de Ligue 1 dimanche, le PSG accueille Lyon et espère renouer avec le succès dans son antre.

Les deux équipes veulent retrouver le chemin de la victoire. Eliminé sans gloire de la Ligue des champions et battu par Rennes avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain souhaite reprendre sa marche en avant face à l'Olympique lyonnais, dimanche 2 avril (20h45). Les hommes de Christophe Galtier, qui n'ont plus que la Ligue 1 à jouer, veulent relever la tête à domicile et maintenir à distance, à neuf journées de la fin, Marseille et Lens afin de se rapprocher d'un onzième titre de champion de France,

De l'autre côté, les joueurs de Laurent Blanc n'y arrivent pas et restent coincés dans le ventre mou du classement. Dixièmes avec 41 points, les Gones ne savent plus gagner et restent sur trois matchs nuls consécutifs face à Lorient (0-0), Lille (3-3) et Nantes (1-1) avant la coupure en sélection.