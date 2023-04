Tour des Flandres 2023 : Tadej Pogacar a réalisé le coup parfait pour ancrer un peu plus sa légende

A 24 ans, le Slovène a remporté, dimanche, le quatrième Monument de sa jeune carrière, sur le Tour des Flandres.

"C'est un jour que je n'oublierai jamais." Les mots de Tadej Pogacar après son succès sur le Tour des Flandres, dimanche 2 avril, en disaient long sur sa performance du jour. Offensif, le Slovène s'est montré plus fort que les deux autres favoris, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, dans les monts jalonnant les 273,4 kilomètres de ce deuxième Monument de la saison.

Le leader d'UAE-Emirates était conscient qu'il ne pouvait pas l'emporter s'il arrivait au sprint avec ses rivaux. Il a donc mis à exécution un plan méthodiquement préparé avec une attaque dans le Vieux Quaremont, à 18 bornes de la ligne, pour lâcher Van der Poel alors que Van Aert pointait déjà à plusieurs hectomètres. Une fois l'homme de tête, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), rattrapé, le double vainqueur du Tour de France a tenu, ne cédant rien à un "MVDP" parti à ses trousses.

Un plan maîtrisé à la perfection

"Je savais qu'il fallait que je parte tout seul dans le Vieux Quaremont, a reconnu Pogacar au micro de France Télévisons après avoir passé la ligne. Cette montée assez longue me favorisait beaucoup. J'avais mal aux jambes mais il fallait que je donne tout jusqu'au sommet. C'était le seul moyen pour moi de gagner." Mais Pogacar a construit sa victoire tout au long de la journée. Tandis que son coéquipier Matteo Trentin avait pris l'échappée matinale "pour mettre la pression sur Van der Poel et Wout van Aert", "Pogi" a multiplié les accélérations.

A 60 kilomètres de l'arrivée déjà, le récent vainqueur de Paris-Nice a fait exploser le peloton, faussant une première fois compagnie à "VWA" et "MVDP" avant d'être repris et de placer une nouvelle banderille dans les forts pourcentages du Koppenberg. De quoi épuiser ses concurrents en vue de l'assaut final. Une stratégie finalement payante. "C'était une course incroyable et un super travail d'équipe", a confirmé le Slovène après sa victoire.

L'égal de Bobet et Merckx

Ce succès permet d'ailleurs à Pogacar d'inscrire encore un peu plus son nom au panthéon du cyclisme. Après Liège-Bastogne-Liège 2021 et les Tours de Lombardie 2021 et 2022, il s'est ainsi offert un quatrième Monument, à 24 ans à peine. Mieux, il peut désormais se targuer d'être le troisième coureur de l'histoire à avoir inscrit le Tour de France et le Tour des Flandres à son palmarès, comme Louison Bobet et Eddy Merckx.

"Si je prenais ma retraite aujourd'hui, je serais fier de ma carrière. Il me reste encore Milan-San Remo et Paris-Roubaix à gagner mais je me les réserve pour plus tard", a-t-il affirmé, tout sourire, en zone mixte. Auteur de sa huitième victoire en course en 2023 dimanche (pour 17 départs pris), le monstre slovène peut maintenant se tourner vers Liège puis la Grande Boucle. Mais avec une pression en moins selon lui. "Ma saison est déjà réussie même si je ne gagne pas le Tour de France." Ce qui ne l'empêchera probablement pas de jouer les premiers rôles cet été.