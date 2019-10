Pataugeoire, "Peaky Blinders", talonneur-sanglier... huit séquences pour se consoler après l'élimination des Bleus au Mondial de rugby

L'aventure est terminée. Au Japon, les Bleus ont été éliminés de la Coupe du monde de rugby après leur défaite de justesse (20-19) face au pays de Galles, dimanche 20 octobre. Ils rentrent donc bredouille, après une phase de poules inégale, frustrante, mais réussie. Si l'heure est à la déception, certaines séquences de ce Mondial redonnent le sourire. Souvenez-vous de...

Un nouveau visage. Le demi de mêlée australien Nic White est arrivé à la Coupe du monde avec une large moustache qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Interrogé à ce sujet, il a indiqué qu'il s'agissait d'un petit clin d'œil à son personnage préféré, un criminel, dans la série britannique Peaky Blinders. "Rassurez-vous, il n'y a rien de superstitieux derrière ça. C'est juste que je suis à fond dans les Peaky Blinders en ce moment et Arthur Shelby a une très belle moustache. Je ne lui ressemble pas du tout, mais j'ai une belle moustache, comme lui", a-t-il expliqué, comme le rapporte TF1.

Le joueur australien Nic White s'entraîne à Sapporo (Japon), le 20 septembre 2019. (WILLIAM WEST / AFP)

Oubli à l'arrière ! Après la victoire face à l'Argentine, samedi 21 septembre, les Bleus ont quitté le stade de Tokyo en bus. Etaient-ils trop fatigués après une seconde période laborieuse ? Il semblerait. En effet, ils ont oublié leur troisième ligne Wenceslas Lauret au stade. Ce dernier était retenu par un contrôle antidopage. "Un gros quart d'heure d'attente et Lauret a pu rejoindre les siens avec les plus plates excuses de l'organisation", décrit RMC.

Un paquito pour fêter la victoire de la France face à l'Argentine : jusqu'ici, tout va bien. Sauf que samedi 21 septembre, les supporters tricolores ont choqué les Japonais. A la sortie du stade, comme le raconte 20 Minutes, c'est dans le métro qu'ils ont ainsi célébré le premier succès de leur équipe dans ce Mondial. La séquence a déclenché une "petite polémique à l’échelle nationale", rapporte le correspondant du journal. Sur Twitter, les autres passagers de la rame se sont notamment plaints et leurs messages ont été largement partagés et commentés. "Ils ont commencé à toucher d'autres personnes. J'ai changé de rame", écrivait par exemple une internaute.

Car le métro japonais "est un espace où il faut prendre sur soi pour ne pas entrer dans la distance du voisin (ne pas faire de bruit, ne pas manger), ne pas le toucher", décrit RMC.

Deux éléphants comme piliers, un sanglier au talonnage, deux girafes en deuxième ligne... Pour expliquer les règles du rugby à ses téléspectateurs, d'ordinaire peu amateurs de ballon ovale, une télévision japonaise a décidé de comparer les joueurs à des animaux, en fonction de leur poste. C'est ce qu'a signalé le compte Twitter de la Coupe du monde, lundi 23 septembre. Dans leur équipe-type, on ne trouve qu'un seul homme, à l'ouverture (logique) :

Un fan haut en couleurs. Hiroshi Moriyama, 53 ans, est un grand amateur de rugby. A tel point qu'à l'occasion de la Coupe du monde dans son pays, il a décidé de se peindre sur le corps les drapeaux des vingt nations qui participent au Mondial. Son but : essayer d'alléger quelque peu l'ambiance autour de la compétition, jusqu'ici loin de la ferveur souvent débordante des fans européens.

Pour que les autres supporters voient "qu'il y a plein de façons de s'amuser et d'encourager son équipe", et par crainte que "la flamme du rugby ne s'éteigne dans le pays", Hiroshi Moriyama s'est lancé dans cette initiative avec sa femme, Rika, qui a dû s'improviser artiste peintre pour jouer du pinceau sur son époux, comme ici avec les couleurs du Japon.

Hiroshi Moriyama se fait peindre aux couleurs du Japon, pour la Coupe du monde de rugby, le 28 septembre 2019 à Shizuoka. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

C'est l'unique réplique – culte – d'un personnage du film Les Gardiens de la galaxie. Alors qu'il était interrogé par les journalistes juste après la victoire face aux Tonga, le 6 octobre, le troisième ligne de l'équipe de France Wenceslas Lauret a répondu aux questions de manière... originale. En effet, à chaque question qui lui était posée, le joueur du Racing 92 répondait : "Je s'appelle Groot". "Lauret nous a confié qu'il s'agissait d'un pari perdu. Et que la satisfaction d'une qualification pour les quarts de finale grâce à trois victoires en trois matchs l'avait motivé à tenir son engagement", explique Le Parisien.

Un rugbyman porté sur le dos d'un autre. Le 12 octobre, à la veille de leur match décisif face à l'Ecosse (gagné 28-21), les Japonais se sont entraînés dans des conditions inhabituelles. Alors que le typhon Hagibis frapait le pays, les joueurs ont dû patauger dans une mare d'eau leur arrivant jusqu'aux genoux pour accéder au stade Chichibunomiya de Tokyo. Une vidéo permet de mieux se rendre compte de l'ampleur des dégâts dans le couloir menant au terrain. L'un des joueurs relève son short pour ne pas trop se mouiller, l'autre fait des sauts de cabri, un troisième simule un plongeon et un dernier porte son coéquipier sur le dos. Une fois sur le pré, ils ont été contraints de s'entraîner sur une pelouse gorgée d'eau.

Japan’s rugby team get ready for practice, wading through floodwaters to get to the sodden pitch. They face Scotland tomorrow - if weather conditions allow the game to go ahead #rwc #TyphoonHagibis #Hagibis #TyphoonHagibisJapan #Scotland #Japan pic.twitter.com/lhgYw5BuG7