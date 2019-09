Coupe du monde de rugby : le XV de France s'impose in extremis face à l'Argentine (23-21) pour son premier match de la compétition

Après une première mi-temps réussie pour les Bleus (20-3), le XV de France a été neutralisé par les Pumas lors de la deuxième mi-temps (20-21 pour l'Argentine à la 69e minute).

Pour son premier match du mondial, le XV de France s'est imposé in extremis face à l'Argentine (23-21), samedi 21 septembre, à Tokyo (Japon). Après une première mi-temps réussie pour les Bleus (20-3), le XV de France a été neutralisé par les Pumas lors de la deuxième mi-temps (20-21 pour l'Argentine à la 69e minute).

La fin de la rencontre a été haletante. A la 75e minute, Camille Lopez a réussi un beau drop de 35 mètres permettant à la France de reprendre le dessus (23-21). A la 77e minute, le Français Romain Ntamack a loupé une pénalité. Deux minutes plus tard, les Pumas ont eu l'opportunité de renverser la vapeur mais Emiliano Boffelli a raté cette pénalité de 50 mètres.

"C'est un bon début", a commenté le sélectionneur du XV de France à l'issue du match. "On s'aperçoit qu'on a du travail. On a des réglages à faire", a-t-il insisté. Mais "on est bien partis", a-t-il conclu.