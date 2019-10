Mondial de rugby : privés de match à cause du typhon, les joueurs canadiens aident les habitants sinistrés

Ils ont notamment participé aux travaux de nettoyage de la ville de Kamaishi, après le passage du violent Hagibis.

Un beau geste de solidarité. Alors que leur match face à la Namibie a été annulé en raison du typhon Hagibis, qui a balayé le centre et l'est du Japon, les joueurs du XV canadien ont décidé de rester en dépit de leur élimination de la compétition. Dimanche 13 octobre, certains d'entre eux sont venus en aide aux habitants de Kamaishi, inondés après les pluies torrentielles. "On fera tout ce qu'on peut pour aider", a commenté le capitaine Tyler Ardron auprès de l'agence Reuters. "On a été si bien accueillis, on veut rendre la pareille."

Le superbe geste de @RugbyCanada : privés de leur dernier match de la #RWC2019, les joueurs sont venus aider les sinistrés de #RWCKamaishi



La solidarité, une des valeurs du rugby. Merci les gars !

L'annonce de l'annulation du match à Kamaishi a été un vrai crève-cœur pour cette commune quasiment rayée de la carte par le tsunami de 2011. Elle voyait en effet dans cette rencontre un symbole de sa résurrection.