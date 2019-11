DIRECT. Rugby : Angleterre ou Afrique du Sud, qui va remporter la finale coupe du monde? Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Nos confrères de L'Equipe titrent sur la grande finale de ce matin. "Les derniers samouraïs", peut-on lire en une. Une manière de rendre hommage aux Anglais et aux Sud-africains, derniers "rescapés" de cette Coupe du monde en terre japonaise.







: Evidemment, en Afrique du Sud comme en Angleterre, ça parle rugby en une des journaux. En voici quelques exemples :















: A quarante minutes du coup d'envoi, c'est l'heure du "toss" ('lancer de pièce") pour les capitaines anglais et sud-africain. A gagner : le choix du côté de terrain pour débuter le match.

: Si au sein du XV de France, les joueurs ont tendance à briser la glace autour d'une mousse, dans d'autres pays, comme le pays de Galles ou la Nouvelle-Zélande, sont passés à l'étape d'après. "Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on investit des dizaines de milliers de dollars pour préparer des athlètes, et qu'ensuite on les laisse saboter ce travail", s'étranglait Andrew Martin, manager des Blacks au début des années 2000.

: Avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde, parlons un peu liquide et rugby. On le sait, l'alcool joue un rôle prépondérant dans ce sport, au point d'être intégré au mode de management des équipes. Récompense, désinhibiteur, facteur de team-buidling, tout est bon pour utiliser le gosier en pente des rugbymen. Mais est-ce bien raisonnable à l'heure du professionnalisme roi ? Je pèse le pour et le contre.







(GABRIEL BOUYS / AFP)





: Commençons par résumer ce qui fait l'actualité ce matin :



La Charente-Maritime, la Gironde et la Vendée sont placées en vigilance orange pour vents violents. Amélie, première tempête automnale, est attendue sur ces trois départements de la façade Atlantique la nuit prochaine.



Les premiers vents violents sont attendus dès samedi sur les côtes de la Manche, avec des vents à 100 à 110 km/h sur le littoral et jusqu'à 80 km/h dans les terres. Plus de détails dans notre article.



Et à la fin, c'est l'Angleterre ou l'Afrique du Sud qui gagnera. Coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde à 10 heures. La rencontre est à vivre ici.



Et à la fin, c'est Dijon qui gagne. Lanterne rouge de Ligue 1, les Bourguignons ont battu le PSG (2-1) hier soir en ouverture de la 12e journée. C'est la troisième défaite des Parisiens cette saison.



Deux établissements scolaires de Béziers (Hérault) ont été gravement endommagés par plusieurs incendies criminels cette nuit. Au total, 14 salles de classe sont inutilisables. Les précisions de France Bleu Hérault.