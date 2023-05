Riner sur le toit du judo mondial, Evenepoel quitte le Giro, Messi de retour sur les terrains... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou ont décroché un nouveau titre mondial à Doha. Sur les routes italiennes, Remco Evenepoel a repris les commandes du Giro, dimanche, avant de devoir abandonner, testé positif au Covid-19.

La France a brillé sur les tatamis de Doha. Au lendemain du sixième titre mondial de Clarisse Agbégnénou, vendredi 12 mai, Teddy Riner s'est offert un nouveau sacre planétaire, le onzième de sa carrière. Sur les pelouses tricolores, les relégations d'Ajaccio et de Troyes en Ligue 2 ont été scellées. Vers les montagnes transalpines, la bataille a fait rage entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic, avant que le premier ne soit finalement contraint à l'abandon.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette fin de semaine, franceinfo: sport a sélectionné ce qu'il ne fallait pas manquer.

Judo : Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou portent les Bleus à Doha

Le roi a retrouvé son trône. Six ans après son dernier sacre, Teddy Riner a glané sa 11e couronne mondiale, samedi 13 mai, à Doha (Qatar). Le Guadeloupéen, rétrogradé au 18e rang mondial faute d'activité, a tenu tête à une partie de tableau ô combien relevée jusqu'à sa consécration. Après s'être défait coup sur coup du vice-champion du monde en titre, Tatsuru Saito, et du numéro un mondial, Temur Rakhimov, le colosse français a disposé du champion d'Europe 2021, Inal Tasoev, au terme d'une finale irrespirable.

Sur les traces de son aîné, Clarisse Agbégnénou, sacrée pour la sixième fois aux championnats du monde vendredi, a un peu plus parfait son palmarès, moins d'un an après la naissance de sa fille. La jeune maman lui a rendu hommage, à l'issue de son succès en finale face à Andreja Leski, vice-championne du monde 2021, en mimant le "A" d'Athéna avec ses mains.

Les Bleus ont même cru tenir le titre par équipes mixtes au terme d'une finale haletante dimanche, mais les Japonais ont fini par l'emporter au septième combat décisif. La délégation tricolore rentre tout de même les valises pleines de son voyage à Doha. Les Bleus ont décroché un total de huit médailles lors du week-end de clôture de la compétition au Qatar : deux d'or, quatre d'argent et deux de bronze.

Gymnastique : la ministre des Sports ouvre une enquête après des faits de maltraitance

La parole se libère dans la gymnastique. Dans une enquête de l'émission "Stade 2", diffusée dimanche 14 mai, six anciennes athlètes évoquent pour la première fois des maltraitances, des violences, et du harcèlement lorsqu'elles évoluaient en équipe de France. Les faits vont des remarques blessantes sur le physiques jusqu'au manque d'égard vis-à-vis de la santé des athlètes, entraînant des blessures à répétition.

STADE 2

"Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ouvrir une enquête et on va le faire dès demain (lundi) matin avec les équipes du ministère des Sports", a annoncé la ministre Amélie Oudéa-Castéra, présente sur le plateau. Le président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau, qui ne s'est pas exprimé dans l'enquête, a de son côté "convoqué une réunion exceptionnelle du bureau exécutif de la fédération dès lundi afin d'échanger sur les mesures à engager", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Football : Messi contrarié, Ajaccio et Troyes relégués

Si la bataille est âpre en haut du tableau, les derniers de la classe de Ligue 1 s'arrachent toujours pour assurer leur maintien. Du côté d'Ajaccio et de Troyes, la lutte s'est achevée ce week-end. Depuis quelques journées, la relégation des deux clubs semblait inéluctable, elle est désormais officielle. Le promu ajaccien s'est largement incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-5) lors du retour timide de Lionel Messi après sa suspension. Le PSG se rapproche d'un 11e titre de champion de France. Le sort troyen s'est quant à lui scellé au Rhoazon Park face au Stade rennais (4-0).

Dans cette nouvelle formule qui voit quatre clubs relégués à l'issue de la saison (un de plus qu'à l'accoutumée), la Ligue 1 connaît déjà trois d'entre eux : Ajaccio, Troyes et Angers. Le FC Nantes, après la claque reçue en finale de Coupe de France (1-5), a une nouvelle fois buté sur Toulouse (0-0), et occupe toujours la place de premier relégable.

Giro : Remco Evenepoel reprend le maillot rose avant d'abandonner

En forme sur son vélo puis contraint à l'abandon, Remco Evenepoel est passé de tout à rien sur les routes italiennes. Le leader de la formation Soudal Quick-Step avait pourtant vécu un très bon week-end, avec sa victoire sur le deuxième contre-la-montre du Giro, dimanche 14 mai, qui lui avait permis de récupérer le maillot rose cinq jours après l'avoir perdu. Mais tout est parti en fumée avec ce test de routine au Covid-19 revenu positif, dimanche soir, quelques heures après le podium et le champagne.

Avec cet abandon, c'est Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), arrivée deuxième du chrono une seconde derrière le Belge, qui s'élancera avec la tunique de leader du classement général lors de la 10e étape, mardi matin. La voie semble aussi s'ouvrir pour Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le rival annoncé d'Evenepoel, qui a grignoté son retard et limité la casse ce week-end.

MotoGP : podium pour Johann Zarco lors du Grand Prix de France

Pour la 1 000e course de l'histoire de la MotoGP, Johann Zarco a offert un beau cadeau au public français du circuit Bugatti. Le pilote Pramac a décroché son deuxième podium de la saison après une course mouvementé sur le tracé sarthois. Parti 9e, Zarco a profité de la chute du revenant Marc Marquez dans les derniers tours pour monter sur la boîte. Fabio Quartararo, l'autre pilote français, a lui aussi signé une remontée, de la 13e à la 7e place.

C'est l'Italien Marco Bezzechi qui est arrivé en tête au drapeau à damier, après un départ canon depuis la 3e ligne et une course maîtrisée. Cette deuxième victoire en carrière lui permet de revenir à un petit point du champion en titre et leader du classement des pilotes, Francesco Bagnaia, qui a chuté et n'a pas terminé la course. L'Italien aura l'occasion de se remettre en selle à domicile lors du prochain Grand Prix, à Imola, le 11 juin.