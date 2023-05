Direct Giro 2023 : un nouveau coup de force en contre-la-montre pour Remco Evenepoel ? Suivez la 9e étape

Les coureurs vont se départager sur 35 kilomètres entre Savignano sul Rubicone et Cesena, dimanche.

Giro et chrono, épisode deux. Le peloton du Tour d'Italie a rendez-vous pour le deuxième contre-la-montre de cette édition, lors de la 9e étape, dimanche 14 mai. Trente-cinq kilomètres de routes plates, en grande partie larges et goudronnées, attendent les coureurs, entre Savignano sul Rubicone et Cesena, dans la région d'Emilie-Romagne.

Remco Evenepoel pourrait-il réitérer son coup de force de la première étape, qu'il l'avait vu s'emparer tout de suite du maillot rose de leader du classement général après le chrono inaugural ? Pour ça, il faut que la forme suive. Lâché dans la dernière ascension de la 8e étape, le Belge a concédé quelques secondes à son rival Primoz Roglic, qui accuse toujours 30 secondes de retard. Le Slovène voudra, lui, faire meilleure figure que lors de la première étape, où il n'avait pas pu rivaliser avec le champion du monde.

