Finale de la Coupe de France : Toulouse détrône Nantes au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout

Auteurs d’une excellente première période, les Violets ont scellé leur succès en trente minutes et n’ont laissé aucun espoir aux Canaris en finale, samedi (5-1).

La fin de 66 ans d'une interminable attente. Grâce à quatre buts marqués dans la première demi-heure, Toulouse a étouffé Nantes d'entrée en finale, samedi 29 avril (5-1). Les Violets s'offrent, avec la manière, la deuxième Coupe de France de l'histoire de la ville, après celle obtenue en 1957. Le TFC et ses buteurs, Logan Costa et Thijs Dallinga auteurs d'un doublé puis Zakaria Aboukhlal, n'ont jamais semblé pris par l'enjeu de cette finale. Au contraire des Nantais, dépassés dès la première minute de jeu, et qui ont coulé sans jamais entrer dans leur finale.

Est-ce le stress d'un maintien pas encore acquis ou le manque d'engagement du vainqueur sortant qui a plongé les Canaris dans le doute dès le coup d'envoi ? Malgré la marée jaune, massée et bruyante déjà plusieurs heures avant le coup d'envoi, les Nantais n'ont jamais été dans le coup, dépassés par des Toulousains affamés. Ils ratent leur rendez-vous avec l'histoire, eux qui auraient pu réaliser un nouveau doublé en Coupe de France, après les éditions 1999 et 2000.

Les Canaris déplumés en 30 minutes

Les hommes d'Antoine Kombouaré ont bu la tasse immédiatement, la faute au défenseur Logan Costa : d'abord sur une tête boxée à bout portant (1-0, 3e) puis sur une nouvelle tête à la réception d'une remise de Stijn Spierings (2-0, 10e). Trop passive, la défense nantaise a offert des brèches évidentes au TFC, qui ne s'est pas privé de les exploiter.

Thijs Dallinga a pris le relais du Cap-Verdien en y allant également de son doublé, d'abord sur une ouverture lumineuse de Gabriel Suazo côté gauche (3-0, 23e) puis sur une reprise opportuniste après une frappe de Chaïbi mal repoussée par Lafont (4-0, 31e).

Sonné à la pause, le FC Nantes, pourtant porté comme en 2022 par un public brûlant, a traversé la deuxième période à l'image de sa finale : comme son ombre. Les entrées d'Andy Delort et Ignatius Ganago ont permis aux Nantais de se projeter, mais jamais ils n'ont semblé en mesure de bousculer le bloc toulousain parfaitement en place une fois le score à son avantage.

Toulouse déchaîné, Nantes déchante

Méconnaissables, à l'image du héros de la demi-finale Ludovic Blas, qui a tout de même sauvé l'honneur sur pénalty (4-1, 75e) et de Nicolas Pallois, sorti à la mi-temps, les Canaris laissent filer l'occasion de sauver une saison ratée et offrent la joie à Toulouse, qui a enterré tout espoir en fin de match par Zakaria Aboukhlal (5-1, 78e). Pire : 16es au classement, ils sont encore sous la menace directe de la relégation et joueront leur saison face à leurs concurrents directs, Brest et Strasbourg, la semaine prochaine.

4 - Toulouse est la 1re équipe à inscrire au moins 4 buts en 1re période d’une finale de Coupe de France depuis Lille contre Bordeaux le 29 mai 1955 (4-1 à la mi-temps). Déchaîné. #FCNTFC https://t.co/Z3xedLs0Fv — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2023

Pour Toulouse, l'ivresse de la victoire agit comme un soulagement. Promu cette saison en Ligue 1, lui qui avait raté sa montée en 2021-2022 en barrage face à… Nantes, le Téfécé retrouve le bonheur d'un titre, plus d'un demi-siècle après son dernier. Et de quelle manière : il faut remonter à 1970 pour voir un vainqueur inscrire cinq buts en finale (5-0 pour Saint-Etienne face à Nantes). En menant 4-0 à la mi-temps, les Violets dépoussièrent un record vieux de 68 ans et pourront savourer leur fin de saison, avec un maintien dans l'élite quasiment acquis. Avec en ligne de mire la Coupe d'Europe, qu'ils retrouveront pour la première fois depuis 2009-2010.