DIRECT. Finale de la Coupe de France : Toulouse et Nantes s'affrontent pour le titre, Emmanuel Macron attendu en tribune

Ce qu'il faut savoir

Qui va remporter la 106e édition de la Coupe de France ? Le FC Nantes et le Toulouse FC s'affrontent en finale, samedi 29 avril au Stade de France. Cette rencontre entre les tenants du titre et des Toulousains en quête d'un premier trophée majeur est à suivre en direct à partir de 21 heures sur France 2 et france.tv. Au-delà de l'aspect sportif, le match est placé sous haute surveillance. Avant le match, les syndicats ont distribué cartons rouges et sifflets aux abords de l'enceinte. En raison notamment d'un risque d'envahissement du terrain, Emmanuel Macron remettra le trophée dans les tribunes et non sur la pelouse.

Nantes peut tout perdre. Perchés sur leur trône, les Canaris peuvent tomber de haut. A peine deux mois après avoir regardé la Juventus droit dans les yeux en Ligue Europa, ils peuvent dire adieu à tout espoir de participer à une nouvelle campagne européenne. Surtout, l'essentiel est ailleurs pour le FCN, englué dans le fond du classement du championnat de France et menacé de relégation en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Toulouse a tout à gagner. Pas concerné par l'âpre bataille pour éviter les quatre places de relégables en championnat, le TFC peut jeter toutes ses forces dans cette soirée de gala sans rien calculer. Seulement sacrés champions de deuxième division (1982, 2003 et 2022), les Violets ont un premier titre majeur à portée de main. Si le Toulouse FC apparaît bien au palmarès de la Coupe de France en 1957 (victoire 6-3 contre Angers en finale), il ne s'agit pas du même club que celui qui réussit actuellement une brillante saison en Ligue 1. L'équipe de l'époque a été dissoute en 1967 et ce n'est que trois ans plus tard que l'US Toulouse voit le jour, avant de se rebaptiser Toulouse FC en 1979.

Emmanuel Macron présent en tribune. Le chef de l'Etat assistera bien à la rencontre.Emmanuel Macron pourrait recevoir un accueil houleux, l'intersyndicale ayant prévu de distribuer 30 000 "cartons rouges" et 10 000 sifflets aux spectateurs pour protester contre la réforme des retraites. Interdit vendredi par la préfecture de police, ce rassemblement a finalement été autorisé, après que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté pris par le préfet de police de Paris. Quelque 3 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, soit 1 000 de plus que lors de la finale de la Ligue des champions 2022 entre le Real Madrid et Liverpool, qui avait tourné au fiasco sécuritaire.