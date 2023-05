Ligue 1 : Troyes en Ligue 2, Lacazette héros déchu, Toulouse-Nantes reporté à cause de trois colis suspects... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Après Angers et Ajaccio, les Troyens ont officialisé leur descente en Ligue 2 après avoir sombré à Rennes, dimanche. Sauveur de l'Olympique lyonnais le week-end dernier, Alexandre Lacazette a manqué un penalty dans les derniers instants face à Clermont (1-2).

Trois relégations sur quatre officialisées en Ligue 1. Après Angers deux semaines auparavant, la 35e journée de Ligue 1 a condamné deux nouveaux clubs : Ajaccio, giflé par le Paris Saint-Germain (0-5), samedi, et Troyes, dominé par le Stade rennais (0-4), dimanche. Brest a réalisé une bonne opération dans la course pour le maintien en s'offrant Auxerre à domicile (1-0). Montpellier et Lorient se sont neutralisés (1-1).

Dans le haut du tableau, l'Olympique lyonnais a été freiné sur la pelouse de Clermont (1-2), tandis que l'AS Monaco a concédé le nul face au Losc (0-0), assurant à Lens de terminer la saison sur le podium.

Les adieux : Troyes dit au revoir à la Ligue 1

Depuis quelques journées, la relégation de Troyes semblait inéluctable, elle est désormais officielle. Après Angers et Ajaccio, les hommes de Patrick Kisnorbo ont pris, à leur tour, la direction de l'étage inférieur. À l'image de sa phase retour en championnat (quatre points pris, quatre nuls, 11 défaites), l'Estac s'est effondré au Roazhon Park face au Stade Rennais (0-4).

Lors de ses 11 saisons en Ligue 1, le club troyen a désormais été relegué à six reprises. Dans l'élite, aucune autre équipe n'a vécu plus de descentes que de maintiens parmi ceux comptant dix saisons ou plus. Si ce résultat enterre tous les espoirs de maintien à Troyes, les Bretons ont réalisé une bonne opération dans leur course à l'Europe en reprenant deux points à Lille, tenu en échec par Monaco (0-0).

L'imbroglio : 1h30 de retard entre Toulouse et Nantes, plusieurs joueurs refusent le maillot arc-en-ciel

Initialement prévu à 15 heures, le coup d'envoi de Toulouse-Nantes, a finalement été repoussé à 16h30, sur décision du préfet. Selon les informations de France Bleu Loire Océan, trois colis suspects, des dispositifs d'allumage à distance destinés à ibérer de la fumée aux couleurs du TFC, ont été retrouvés sous les bâches de la partie nantaise des tribunes.

En parallèle, l'attaquant des Jaune et Vert, Mostafa Mohamed, convoqué dans le groupe pour le déplacement à Toulouse, a refusé de quitter son hôtel, ne souhaitant pas porter le maillot avec un flocage arc-en-ciel mis en place par la LFP pour la campagne de lutte contre l'homophobie. Même constat côté toulousain, où "des joueurs de l'effectif professionnel ont exprimé leur désaccord concernant l'association de leur image aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT", indique dans un communiqué le club, qui a annoncé les écarter pour le match de dimanche.

Après l'intervention du service de déminages, la rencontre a pu se dérouler dans le calme en tribunes et sur la pelouse. A contrario du festival offert lors de la dernière finale de Coupe de France (victoire de Toulouse, 5-1), Nantais et Toulousains se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Un petit point qui a une importance capitale pour les Canaris (17e), qui restent encore en vie pour le maintien avec Auxerre, Brest et Strasbourg.

La tuile : héroïque contre Montpellier, Alexandre Lacazette déchu à Clermont