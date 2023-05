Mondiaux de judo 2023 : la France en argent après sa défaite face au Japon lors de l'épreuve par équipes mixtes

Les judokas français ont échoué de justesse face au Japon en finale, dimanche, lors des championnats du monde de judo à Doha.

La France est passée tout proche de réitérer son exploit des Jeux olympiques. Les judokas français, qui avaient remporté l'or face aux Japonais à Tokyo à l’été 2021 lors de l’épreuve par équipes mixtes, se sont cette fois inclinés face à ces mêmes Japonais, dimanche 14 mai, en finale des championnats du monde qui se déroulent à Doha (Qatar). Sans Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner, tous les deux titrés en individuel, les Tricolores se contentent donc de la médaille d’argent, la huitième pour la délégation française au Qatar.

L’or leur a pourtant tendu les doigts et Margaux Pinot a même cru le décrocher pendant quelques secondes, lors du tout dernier combat. À 3-3 entre les deux équipes, la Française devait battre Saki Niizoe, numéro 1 mondiale et championne du monde en titre qu'elle avait déjà battue quelques minutes plus tôt, pour offrir le sacre aux Tricolores. Après cinq minutes de combat, Pinot a réussi un ippon, finalement annulé par l’arbitre. Pénalisée trois fois, la Française a ensuite permis la victoire du Japon. Cruel.

Gaba, survolté, a transmis son énergie

Avant d’aborder cette finale, les Français avaient vécu un dimanche paisible en éliminant facilement la Lituanie (4-1), la Roumanie (4-0) et l’Allemagne (4-1), respectivement en huitième, quart et demi-finale. La France avait bénéficié d’un tirage au sort plus simple, laissant les autres grandes nations engagées - Japon, Corée du Sud, Géorgie, Brésil - s’écharper dans l’autre partie de tableau. Au moment d’aborder la finale, les Tricolores savaient cependant la difficulté qui les attendait.

Depuis l’introduction de l’épreuve par équipes mixtes aux Mondiaux, en 2017, le Japon a remporté l’intégralité des médailles d’or en jeu. Si les Français se sont imposés aux JO face aux Nippons dans cette catégorie, ils restaient surtout sur des défaites en finale des championnats du monde en 2018, 2019, 2021 et 2022. Par rapport au dernier affrontement disputé à Tachkent (Ouzbékistan) en octobre dernier (4-2 pour le Japon) lors de la dernière édition des Mondiaux, il n'y a pas que le score qui a changé.

Car les Bleus ont fait mieux que résister aux Japonais et ne sont pas passés loin de faire entrer les Mondiaux dans une nouvelle ère. Les judokas tricolores ne se sont pas laissé intimider, à l’image de Joan-Benjamin Gaba, 22 ans, qui a parfaitement lancé la France en battant le quintuple champion du monde Soichi Hashimoto d’un ippon après seulement 21 secondes de match. Survolté après ce succès lors du premier combat de cette confrontation, Gaba a su transmettre cette énergie à Pinot et Coralie Hayme, vainqueures tour à tour de leur combat.

"C'est de bon augure pour la suite, on leur rentre dans la tête"

L’issue reste finalement la même avec la victoire du Japon, qui avait déjà remonté un retard de deux points en début de journée contre la Corée du Sud. "C’est cruel mais c’est la magie de la compétition par équipes. C’est qu’on est champion du monde vingt secondes mais, en fait, on est deuxièmes", a réagi Christophe Massina au micro de La Chaîne L’Équipe. L’entraîneur de l’équipe de France a voulu retenir le positif malgré la désillusion : "C’est de bon augure pour la suite. On leur rentre dans la tête (aux Japonais). Ils ont prévu de nous battre à Paris et ça ne sera pas gagné. On pourra peut-être leur refaire le même scénario à Paris."

La France apparaît comme l’équipe la plus à même de faire une nouvelle fois mal au Japon, en vue des Jeux olympiques 2024. Lors des JO qui se dérouleront à Paris, les Bleus compteront certainement sur leurs éléments les plus importants, Agbégnénou et Riner, qui s'étaient concentrés sur l'individuel. La France termine ces Mondiaux de Doha avec huit médailles, dont deux en or. Le deuxième meilleur total derrière le Japon (12 médailles).