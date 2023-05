Direct MotoGP : séance de rattrapage pour Fabio Quartararo et Johann Zarco à domicile... Suivez le Grand Prix de France

Au lendemain de la course sprint finie à la sixième place (Zarco) et sur un abandon (Quartararo), les deux pilotes français ont l'occasion de se rattraper devant leur public, sur le circuit du Mans, qui accueille la 1000e course de l'histoire de la MotoGP, dimanche.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

Francesco Bagnaia mène le peloton lors de la course sprint, sur le circuit du Mans, le 13 mai 2023. (SERGE TENANI / AFP)

C'est un bout d'histoire de la MotoGP qui va s'écrire au Mans. Le circuit Bugatti accueille, dimanche 14 mai, la 1 000e course de l'histoire de la discipline, la cinquième manche de la saison 2023, pour le Grand Prix de France. Après la victoire surprise de Jorge Martin sur la course sprint, le leader du championnat Francesco Bagnaia, troisième samedi, va tenter de transformer sa pole position en un troisième succès cette saison. À domicile, Johann Zarco et Fabio Quartararo vont tenter de saisir la moindre occasion pour briller devant leur public. Le premier, qui s'élancera 9e, a montré du rythme lors de la course sprint, au cours de laquelle il a gagné trois positions. Le Grand Prix s'annonce plus compliqué pour le pilote Yamaha, 13e sur la grille, et qui a chuté lors de la course sprint à quelques tours de l'arrivée. Suivez la course en direct