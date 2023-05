PSG-Ajaccio : insultes, sifflets, soutiens épars… Le retour contrarié de Lionel Messi après sa suspension

Après avoir été suspendu par le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a rejoué lors de la facile victoire contre Ajaccio, samedi (5-0). Où il a été pris en grippe par une partie des supporters parisiens pendant la rencontre.

Il y a douze jours, personne ne s'attendait à revoir Lionel Messi refouler de sitôt la pelouse du Parc des Princes. Suspendu par le Paris Saint-Germain après son escapade en Arabie saoudite à des fins commerciales, le septuple Ballon d'or a pourtant reporté le maillot du club de la capitale, samedi 13 mai, lors du match contre l'AC Ajaccio (5-0). Une rencontre que la Pulga a passé sous les sifflets et les insultes d'une partie des supporters parisiens.

De retour à l'entraînement en début de semaine, après une semaine de suspension, la star argentine a donc débuté la rencontre comme titulaire, comme l'avait annoncé Christophe Galtier vendredi. "Je l'ai trouvé très serein, très motivé à jouer", avait expliqué l'entraîneur du PSG. Le même jour, les supporters d'Al-Hilal, club saoudien qui rêve d'engager Messi, réclamaient à leur président la venue de ce dernier en acclamant le nom de l'Argentin lors de la finale de la Coupe du Roi d'Arabie saoudite.

Mais pour l'instant, et jusqu'au 30 juin prochain au moins, Messi est un joueur du PSG. Un joueur à part, capable de fracturer un stade entier, comme face à Ajaccio samedi. À deux reprises, son nom a été hué par une partie du Parc des Princes lors de l'annonce des compositions d'équipe. Une réaction qui a laissé présager une ambiance hostile à Messi, qui l'aurait certainement été davantage en présence du Collectif Ultras Paris (CUP).

Messi insulté puis acclamé

En désaccord avec la direction du club, les membres du CUP ont annoncé suspendre leurs activités "jusqu'à nouvel ordre". Les parties centrales de la tribune Auteuil sont ainsi restées vides et Messi a bénéficié d'un peu de répit. Un peu, seulement, car toutes ses touches de balle ont été accompagnées de sifflets de certains supporters réfractaires au boycott. Un remake du match de Ligue 1 contre Bordeaux, le 13 mars 2022, au cours duquel Messi avait déjà été sifflé, quelques jours après la déroute en Ligue des champions contre le Real Madrid. Mais à l'époque, d'autres joueurs avaient été pris pour cible.

Cette fois, l'Argentin a été l'unique joueur visé, insulté à coups de "Messi, Messi, on t'enc***" dans les premières minutes du match. Mais une cassure s'est dessinée au quart d'heure de jeu lorsque la majorité habituellement silencieuse du Parc des Princes s'est réveillée. Au moment de tirer un corner, la Pulga a dans un premier temps été sifflée avant qu'une bonne partie du stade ne l'applaudisse.

Des "Messi, Messi" sont descendus des tribunes à deux reprises, notamment à l'heure de jeu après un geste de classe de l'Argentin, immédiatement hués par les anti-Messi. Un schéma qui s'est répété à plusieurs reprises, preuve que certains supporters étaient dans le même état d'esprit que Christophe Galtier, exprimé au micro de Canal+ avant la rencontre : "Il faut en profiter tant qu'il est avec nous, que les gens apprécient à sa juste valeur ce qu'il est capable de faire sur le terrain". Car l'avenir de Messi dans le club de la capitale s'écrit aujourd'hui en pointillés.

Des adieux contre Clermont le 3 juin ?

Les supporters parisiens rencontrés devant le Parc des Princes, avant la rencontre, plaidaient davantage pour un départ de la Pulga, malgré son statut de "meilleur joueur de l'histoire", selon les mots de son entraîneur. "Ce qu'il a fait [partir en Arabie saoudite sans l'autorisation du PSG], c'est un manque de respect. La sanction est méritée, mais je trouve que le PSG aurait dû le suspendre 15 jours, comme c'était prévu. Qu'il revienne ce soir, c'est dommage", déplorait Alexis, 24 ans et supporter du PSG depuis quinze ans, avant la rencontre.

Comme ce dernier, Olivier et Emmanuel, deux supporters du PSG depuis les années 1980, militent pour un départ de l'Argentin de Paris à la fin de son contrat. "Pour laisser la place aux jeunes", soutient le premier. "Pour repartir sur des bases financières saines et construire une équipe autour de Mbappé", plaide le second. Tous précisaient ne pas vouloir s'acharner sur Messi pendant le match, en "ne le sifflant pas", mais "en ne l'acclamant pas non plus".

Pas impliqué directement sur les cinq buts parisiens, Messi n'aura pas renversé les supporters qui l'ont pris en grippe lors de la rencontre, alors que son entraîneur a de nouveau pris sa défense à la sortie du match au micro de Canal+. "Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets, mais aussi beaucoup d’applaudissements. Leo a été très concentré par le jeu et il a fait un bon match", a souligné Christophe Galtier.

Contre les Corses, Paris s'est encore rapproché du titre et le champion du monde a peut-être disputé son avant-dernier match au Parc des Princes avec le PSG. L'ultime rendez-vous de Messi avec le public parisien pourrait avoir lieu contre Clermont, le 3 juin lors de la 38e journée. Dans quelle ambiance ? Pas certain que l'Argentin reçoive des adieux à la hauteur de son immense carrière. Ceux-ci pourraient davantage ressembler au désamour réciproque qui n'a cessé de grandir cette saison entre une partie des supporters et celui qui était arrivé en triomphe à l'été 2021.