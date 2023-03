Mbappé désormais roi du Parc, Tess Ledeux puissance trois, Mayer encore en or... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Le week-end sportif a été marqué par le nouveau record de buts sous le maillot du PSG établi par Kylian Mbappé, la domination de Red Bull dès la reprise de la saison de F1 et la fin des championnats d'Europe d'athlétisme en salle.

Reprise de la saison de F1, les Strade Bianche suivi du coup d'envoi de Paris-Nice, les Europe d'athlétisme en salle, sans oublier le championnat de Ligue 1 : vous avez perdu le fil en cette fin de semaine ? Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de sport.

Ligue 1 : Mbappé, nouveau roi du PSG

Un record à domicile, le brassard de capitaine autour du bras, un soir de victoire face à Nantes (4-2). Difficile de rêver mieux pour Kylian Mbappé, qui est rentré dans l'histoire, samedi 4 mars, en inscrivant son 201e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il a dépassé le record d'Edinson Cavani, qu'il codétenait depuis le match face à l'OM, pour devenir le seul meilleur buteur de l'histoire du PSG. Arrivé de Monaco en 2017, le Francilien de naissance avait coché cet objectif lors de sa prolongation avec le club de la capitale en mai dernier.

S'il a pris le temps de savourer les festivités organisées pour l'occasion, l'attaquant n'a pas perdu de vue le prochain rendez-vous de son équipe : le choc du match retour face au Bayern Munich, mercredi 8 mars. "C'est un accomplissement personnel mais je suis aussi venu pour un accomplissement collectif", a déclaré la star au micro de Canal + à l'issue de la rencontre.

F1 : Verstappen sur les chapeaux de roue, la seconde jeunesse d'Alonso

En signant un doublé, les Red Bull n'ont pas laissé de mystère sur leurs intentions en cette reprise de la saison de F1 : gagner, encore une fois. Le double champion du monde en titre Max Verstappen a devancé, dimanche 5 mars, de dix secondes son coéquipier Sergio Pérez sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. En troisième position, l'Espagnol Fernando Alonso a fait son retour sur le podium, une première depuis 2021.

Au volant d'une Aston Martin très convaincante lors des tests hivernaux et des séances d'essais libres, le pilote vétéran de 41 ans s'offre une seconde jeunesse. Jusqu'à rêver de renouer avec la victoire qu'il n'a plus connue depuis 2013 ? Le prochain rendez-vous se tiendra en Arabie saoudite, sur un circuit où Fernando Alonso avait abandonné l'an passé, trahi par le moteur de son Alpine.

Athlétisme : Kevin Mayer, mission or accomplie

Venu à Istanbul chercher une troisième couronne européenne sur l'heptathlon et un nouveau record d'Europe, Kevin Mayer ne repartira de Turquie qu'avec les lauriers. Le Français a décroché un nouveau titre au bout du suspense, devançant son dauphin norvégien Sander Skotheim de seulement 30 points, après avoir alterné le bon et le moins bon sur ses sept épreuves.

Kévin Mayer vainqueur de l'heptathlon lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle, le 5 mars 2023. (YASIN AKGUL / AFP)

Au total, l'équipe de France repart avec six médailles (une d'or, deux d'argent, trois de bronze), dont cinq ont été glanées dimanche après-midi. Un bilan satisfaisant avec de premières breloques internationales pour les demi-fondeurs Azzedine Habz, Benjamin Robert et Agnès Raharolahy, mais qui laisse encore beaucoup de questions en suspens pour les prochaines grandes échéances mondiales que sont les Mondiaux de Budapest en août et les JO de Paris 2024.

Ski freestyle : Tess Ledeux, trois étoiles

Trois, comme le nombre de sacres mondiaux que Tess Ledeux, 21 ans, compte désormais à son palmarès. La Savoyarde a remporté aux Mondiaux de Bakouriani, samedi 4 mars, la finale de big air, un grand tremplin sur lequel s'élancent les skieuses. Tout s'est joué lors d'un troisième et dernier run décisif. Dos au mur après avoir manqué la réception de son deuxième saut, la Tricolore a réalisé une figure très relevée, qu'elle n'avait encore jamais réalisée en compétition.

Cette victoire revêt une saveur toute particulière pour la skieuse, qui revient d'une commotion cérébrale qui l'avait éloignée trois semaines des snowparks, cet automne. Déjà sacrée en 2019 et vice-championne olympique à Tokyo, Tess Ledeux rentre donc un peu plus dans les annales de sa discipline.

Cyclisme : Tim Merlier, premier leader de la course au soleil

Malgré deux côtes placées à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, la première étape de Paris-Nice s'est dénouée dans un sprint final à La Verrière (Yvelines), dimanche. Dans la droite ligne de son mois de février prolifique (quatre victoires), c'est le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step) qui a levé les bras devant Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Côté tricolore, Bryan Coquard (Cofidis) et Arnaud Démare (Groupama-FDJ) terminent respectivement à la 7e et 10e place.

La veille, sur les Strade Bianche, le Britannique Tom Pidcock, spécialiste du cyclo-cross, s'est offert une belle victoire sur route au terme d'un effort de vingt kilomètres en solitaire. Membre du groupe de chasse, le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a pris la deuxième place.