Ski freestyle : Tess Ledeux sacrée championne du monde du big air pour la deuxième fois de sa carrière

La Française de 21 ans a profité d'un excellent troisième et dernier run, samedi, pour remporter la finale du big air. Son deuxième titre sur la discipline.

A 21 ans, Tess Ledeux tient son troisième titre mondial. Sur le big air, un grand tremplin sur lequel les skieurs freestyle s'élancent en virevoltant dans les airs, la Française a survolé la concurrence pour décrocher le titre de championne du monde, samedi 4 mars, aux Mondiaux de freeski de Bakuriani (Géorgie). Déjà sacrée en 2019 sur la discipline, et en 2017 en slopestyle, la skieuse française, également vice-championne olympique de la spécialité continue d'étoffer son palmarès.

Une victoire à la saveur toute particulière pour la skieuse, qui revient d'une commotion cérébrale contractée il y a près de six mois, et qui avait lourdement chuté mardi, sur l'épreuve de slopestyle. Figurant parmi les favorites, elle n'avait alors pris que la 12e et dernière place de l'épreuve. "Remporter le big air, c'est un rêve qui devient réalité. J'ai connu cette mauvaise chute en slopestyle, là je suis tellement contente, je n'arrive pas à y croire", a expliqué la Française à l'AFP, très émue après ce nouveau titre planétaire.

La skieuse française a récolté la note totale de 186,75 points malgré un deuxième run en-deçà de ses espérances. Elle a devancé la Norvégienne Sandra Eie (175,00 points) et la Canadienne Megan Oldham (174,00 points), qui l'avait dominée sur les X-Games d'Aspen (Etats-Unis), plus tôt cette saison.La championne olympique en titre, Eileen Gu, blessée au genou, était quant à elle absente des Mondiaux.

"Double switch"

Malgré un premier run remarquable, noté à plus de 94 points (le saut le mieux noté sur cette finale), Tess Ledeux s'est retrouvée dos au mur sur le dernier run. Après avoir manqué la réception de son deuxième saut, qui l'a rétrogradée à plus de 20 points de la Britannique Muir Kirsty, la Française a dû puiser dans ses réserves pour espérer endosser la couronne mondiale, dans des conditions météorologiques difficiles.

L'épreuve de big air se déroule en effet en trois manches, notées en fonction de la difficulté et de la réalisation du saut. Seules les deux meilleures manches des skieuses sont ensuite comptabilisées. La Tricolore a fait le choix audacieux de proposer un "switch double cork 1260 mute grab", cette même figure qui l'avait fait lourdement chuter sur la tête, en slopestyle, il y a quatre jours. Cette fois, la figure est passée. "La pression était tellement forte. Je suis tellement contente de poser cette figure, c'est la première fois pour moi en compétition. C'est juste incroyable", a apprécié la skieuse de La Plagne après sa finale, rejoint par son cousin Kevin Rolland qui, à 33 ans, disputait son dernier run en ski halfpipe. Toute une histoire de famille.