Euro d'athlétisme en salle 2023 : Kevin Mayer sacré sur l'heptathlon, pluie de médailles pour les Tricolores

Après la médaille de bronze d'Azzedine Habz vendredi, l'équipe de France a décroché cinq autres breloques dimanche.

Un démarrage timide et un final en trombe. La dernière journée des championnats d'Europe d'athlétisme en salle, organisés du jeudi 2 mars au dimanche 5 mars à Istanbul (Turquie), a été marquée par une pluie de médailles pour les Tricolores. Après le bronze décroché par Azzedine Habz vendredi sur le 1 500 mètres, les athlètes français ont apporté cinq nouvelles breloques au butin dimanche.

Un relais argenté pour lancer la journée

Un dernier tour explosif et une médaille d'argent arrachée de haute lutte. Dès l'entame de la dernière après-midi des championnats d'Europe en salle, les Tricolores Gilles Biron, Téo Andant, Victor Coroller et Muhammad Abdallah Kounta ont donné le ton en décrochant la deuxième place du relais 4x400 mètres derrière la Belgique et devant les Pays-Bas.

Kevin Mayer offre l'or aux Bleus

Au bout du suspense et pour une poignée de points, le double champion du monde du décathlon Kevin Mayer a décroché sa troisième couronne européenne sur l'heptathlon, après celles de Torun (Pologne) en 2021 et de Belgrade (Serbie) en 2017.

Benjamin Robert, pour une première

Pour un souffle, il aurait pu monter sur la plus haute marche du podium. Venu pour remporter sa première médaille internationale, Benjamin Robert n'a pas failli à sa mission en s'offrant l'argent sur 800 mètres. Avec un chrono de 1'47''34, le Toulousain s'est incliné de trois millièmes derrière l'Espagnol Adrian Ben, coinçant à quelques mètres de la ligne à l'issue d'une course parfaitement maîtrisée. Le Belge Eliott Crestan complète le podium.

Agnès Raharolahy, reconversion gagnante

Autre satisfaction sur le 800 mètres : en se parant de bronze, Agnès Raharolahy a remporté sa première médaille internationale individuelle, à 30 ans. La preuve d'un choix payant pour celle qui est montée depuis deux ans sur la distance supérieure, après une première carrière sur 400 mètres. La Française a bouclé la distance en 2'00''85, derrière l'intouchable Britannique Keely Hodgkinson (1'58''66) et la Slovène Anita Horvat (2'00''54). Avec cette breloque, Agnès Raharolahy sauve ainsi l'honneur de l'équipe de France féminine.

Just Kwaou-Mathey, la confirmation d'un futur grand

Il fallait bien une cinquième breloque pour conclure cette journée menée tambour battant. Comme à Munich cet été, Just Kwaou-Mathey a de nouveau décroché le bronze. Le Français de 23 ans s'est jeté sur la ligne du 60m haies pour accrocher un deuxième podium européen en 7''59, derrière le Polonais Jakub Szymanski, deuxième, et le Suisse Jason Joseph, tout proche du record d'Europe en 7"41.