Les Bleus du hand sur le toit de l'Europe, Aryna Sabalenka et Jannik Sinner couronnés en Australie... Le récap sport du week-end

Le sacre européen des Bleus du handball face au Danemark, les victoires d'Aryna Sabalenka et Jannik Sinner à l'Open d'Australie, un premier succès en carrière en Coupe du monde pour le Français Nils Allegre sur le Super-G de Garmisch, sans oublier la consécration sur le circuit PGA d'un Français... Le week-end a été riche en événements sportifs. Franceinfo: sport vous condense ce qu’il ne fallait pas manquer.

Handball : les Bleus redeviennent rois d'Europe

Cela faisait dix ans que l'équipe de France attendait cela. En renversant le Danemark (33-31 après prolongation) au terme d'une finale extrêmement serrée, où aucune des deux équipes n'a compté plus de trois buts d'avance, les Bleus ont remporté le quatrième championnat d'Europe de leur histoire. Grâce à une défense qui a su hisser son niveau en fin de rencontre, et malgré le gardien de but danois Emil Nielsen longtemps en état de grâce, les hommes de Guillaume Gille sont parvenus à prendre le dessus, au cours d'une prolongation durant laquelle Dika Mem, l'un des meilleurs artificiers au monde, a inscrit ses deux premiers buts du match.

Champions olympiques et désormais champions d'Europe, les Français ont fait tomber les champions du monde dans un nouveau duel épique entre les deux sélections. Ils défendront donc leur couronne olympique dans moins de six mois à Paris, moment choisi par Nikola Karabatic pour prendre sa retraite. S'il est sélectionné, il visera aux Jeux une quatrième médaille d'or, lui qui en compte déjà quatre aux Mondiaux et quatre à l'Euro. Il aura alors 40 ans.

Open d'Australie : Sabalenka et Sinner sur le toit de Melbourne

La Biélorusse Aryna Sabalenka a conservé samedi son titre de l'Open d'Australie en s'imposant face à la Chinoise Qinwen Zheng en 1h17 (6-3, 6-2). Elle n'a pas tremblé face à la 15e au classement WTA. En finale, comme tout au long de son tournoi, elle n'aura concédé aucun set. "Je ne voulais pas être cette joueuse qui en gagne un et qui disparaît ensuite. Je voulais montrer que j'étais capable d'être régulière à ce niveau et que j'étais capable d'en gagner un autre", a confirmé celle qui, à 25 ans, se classe numéro 2 mondiale.

L'Italien Jannik Sinner s'est offert son premier Grand Chelem dimanche, en battant le Russe Daniil Medvedev au terme d'une finale en cinq sets (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). À 22 ans, le numéro 4 mondial laisse donc son adversaire du jour sur un nouvel échec, puisqu'il a perdu trois finales à Melbourne sur les quatre dernières éditions. "J'ai perdu trois finales de suite contre toi, mais j'aurai ma revanche", a d'ailleurs promis le Russe, en faisant référence à ses échecs contre le Transalpin à Pékin et Vienne en 2023, auxquels on peut ajouter sa défaite en demi-finale du Masters.

Golf : Matthieu Pavon, premier Français à s'imposer sur le PGA Tour

Matthieu Pavon est entré dans l'histoire du golf ce samedi, en devenant le premier Français de l'ère moderne à s'imposer sur le PGA Tour, le prestigieux circuit américain, en remportant le Farmers Insurance Open, à San Diego (États-Unis). Le Bordelais de 31 ans s'est imposé pour son troisième tournoi seulement sur le circuit professionnel nord-américain, qu'il a rejoint cette saison grâce à une cinquième place arrachée en fin d'année dernière au DP World Tour Championship à Dubaï.

Il succède à Arnaud Massy, qui était devenu en 1907 le premier Européen non Britannique à remporter l'Open britannique, comptant aujourd'hui dans le palmarès du PGA Tour suite au rachat du tournoi par les Américains. Le fils du footballeur Michel Pavon (Toulouse, Montpellier, Bordeaux) permet au golf français de continuer sa période dorée, après l'année 2023 exceptionnelle de Céline Boutier, vainqueure de son premier tournoi majeur à Evian, et achevée à la 3e place mondiale.

Ligue 1 : le PSG accroché, Marseille se rate encore

Le Paris Saint-Germain a lâché des points face au Stade Brestois, étonnant 3e de Ligue 1. Pourtant bien lancés à la pause, les hommes de Luis Enrique ont gâché une avance de deux buts (38e, 45e). Secoués et parfois dominés en seconde période, ils ont vu les Bretons revenir dans la partie sur un but contre-son-camp de Danilo (55e), puis ont craqué et encaissé l'égalisation à dix minutes du coup de sifflet final, avant de perdre Bradley Barcola, exclu dans le temps additionnel.

L'Olympique de Marseille n'a pas non plus réussi à s'imposer face à l'AS Monaco (2-2), malgré un carton rouge pris par Guillermo Maripan dès la 11e minute. Les Olympiens n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre face à Clermont (victoire 2-1).

Ski : première victoire en Coupe du monde pour Nils Allegre

Pas forcément attendu sur le Super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Nils Allegre s'est offert, samedi, à 30 ans sa première victoire en Coupe du monde, une semaine après la performance majuscule de Cyprien Sarrazin, auteur d'un doublé en descente à Kitzbühel. Malgré une belle saison en vitesse avec notamment six top 10 dont une quatrième place, le natif de Briançon n'était encore jamais monté sur un podium de Coupe du monde.

"C’est un soulagement, plus que du bonheur, parce que je me voyais tourner autour du podium sans jamais réussir à le faire, mais là, j’attaque par une victoire", a-t-il réagi auprès de Franceinfo: sport après sa victoire. Avec son succès en Bavière, l'équipe de France de ski porte son total à cinq victoires en vitesse cet hiver : quatre pour Sarrazin (super-G de Wengen, descente de Bormio, les deux descentes de Kitzbühel) et une pour Allegre hier. Au total, les Bleus sont montés sur sept podiums.