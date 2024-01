Open d’Australie 2024 : mené deux sets à zéro, Jannik Sinner renverse Daniil Medvedev et remporte son premier Grand Chelem

Longtemps dépassé, Jannik Sinner est revenu dans la course et s'est imposé face à Daniil Medvedev en cinq sets en finale, dimanche. Il remporte son tout premier tournoi du Grand Chelem.

La question de son état de fatigue restait l'inconnue du match. A l’aube de cette finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner, dimanche 28 janvier, Daniil Medvedev comptait presque six heures de plus sur le court que son adversaire du jour : 20h33 de jeu, trois matchs en cinq sets et deux en quatre. Le tout face à un Italien qui restait sur trois victoires lors de leurs dernières confrontations, à Pékin, Vienne et au Masters, et qui vivait sa première finale de Grand Chelem.

Pendant deux sets, le Russe, intraitable, n'a pas montré signe de fatigue et semblait s'envoler vers son deuxième titre dans un Majeur. Mais son adversaire n'a rien lâché, et le Russe a ralenti, concédant une, puis deux manches. Jusqu'à l'ultime set, qui a scellé la victoire de Jannik Sinner (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

L'Italien remporte à 22 ans son tout premier titre du Grand Chelem, le premier pour un Italien depuis 48 ans et Adriano Panatta en 1976 à Roland-Garros. "C'était un énorme tournoi pour moi. Merci à tous ceux qui sont dans le box, qui me suivent tous les jours et m'aident à grandir. Je suis encore un peu jeune des fois mais c'est comme ça. Le soutien a été fou durant ces deux semaines, vous m'avez fait sentir comme à la maison", a réagi le vainqueur sur le podium.

Première finale et premier titre

Le n°3 mondial avait pourtant un plan de jeu solide. Rapide, il a également poussé Sinner a jouer long et à commettre des fautes. Et il s'est rapidement emparé du premier set, en trente-six minutes, face à un adversaire qui ne parvenait pas à lire son jeu (3-6). Sinner a pourtant semblé revenir dans la partie à l'entrée de la deuxième manche, avec ce long deuxième jeu où il a sauvé quatre balles de break. Un court répit que l'Italien n'est pas parvenu à prolonger, s'inclinant en un peu moins d'une heure (3-6).

Cruel pour Medvedev !



📊 Daniil Medvedev devient le premier joueur de l'ère Open à avoir perdu deux finales en Grand Chelem après avoir mené 2 sets à 0. pic.twitter.com/tP57ISBZ5J — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 28, 2024

C'est finalement dans le troisième set que la fatigue s'est installée. Moins percutant, Medvedev a semblé se heurter à un Sinner plus confiant et moins pressé. Le n°4 mondial a davantage installé son jeu jusqu'à s'octroyer la troisième manche et, ainsi, relancer le match (6-4) avant de s'adjuger le quatrième set (6-4). Et de confirmer, en trente-huit minutes, le retournement de situation. En témoigne ce point en 27 touches de balles, à 4-2, finalement gagné par l'Italien, qui a scellé sa victoire (6-3) et assommé définitivement Medvedev. Le Russe s'est incliné en finale à Melbourne lors de trois des quatre dernières éditions.