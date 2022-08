Le PSG bien lancé, les All Blacks se rassurent, Halep victorieuse au Canada... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Alors que les Championnats européens ont apporté leur lot de médailles à la France, tout comme les championnats d'Europe de natation, le week-end a été riche en rencontres sportives dans d'autres disciplines. La deuxième journée de Ligue 1 a réservé son lot d'émotions, tout comme celle de Rugby Championship dans l'hémisphère sud, alors que les tournois de tennis canadiens se sont achevés. Franceinfo: sport fait le point sur les principales compétitions du week-end.

Ligue 1 : le PSG déjà seul en tête

Après son succès contre Clermont (5-0), le PSG a enchaîné avec un second succès en Ligue 1 contre Montpellier (5-2). Un doublé de Neymar (43e et 51e), un but de Kylian Mbappé (69e) et une réalisation de Renato Sanches (88e) en plus d'un but contre son camp de Sacko (39e). Les Parisiens prennent seuls la tête du classement avec 6 points, devant Marseille et Lille (4 points).

L'OM n'a en effet pu faire mieux qu'un nul (1-1) à Brest, grâce à un but de Nuno Tavares (38e). Même résultat pour les Monégasques face au Stade rennais à Louis-II (1-1) samedi. Bien que rapidement réduits à dix, les Asémistes ont réussi à arracher un point.

Sur le reste des pelouses, Nice et Strasbourg se quittent sur le même score de parité, tandis que le promu Toulouse s'est promené à Troyes (3-0). Déception pour les Auxerrois, qui ne sont pas parvenus à l'emporter contre Angers (2-2) après avoir pourtant mené 2-0.

L'Argentine prend la tête du Rugby Championship

A domicile, les Pumas ont battu les Australiens (48-17), samedi, lors de la deuxième journée du Rugby Championship, l'équivalent du Tournoi des six nations dans l'hémisphère sud. Une revanche éclatante pour les Argentins, qui avaient lourdement chuté face aux Wallabies lors de la première journée du tournoi (41-26).

Le capitaine argentin Juan Cruz Mallia, lors d'un match contre l'Australie, à San Juan (Argentine), le 13 août 2022. (JUAN MABROMATA / AFP)

De leur côté, les Néo-Zélandais ont renoué avec la victoire en l'emportant contre les Sud-Africains (35-23) à Johannesburg (Afrique du Sud). Les All Blacks ont ainsi mis fin à une série de trois défaites, grâce à deux essais en fin de match de David Havili (74e) et Scott Barrett (79e).

Tennis : Halep et Carreno Busta l'emportent au Canada

La Roumaine Simona Halep a remporté, dimanche à Toronto, un nouveau tournoi WTA 1000 dans sa carrière, en dominant en trois sets (6-3, 2-6, 6-3) la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Demi-finaliste de Wimbledon, elle confirme sa bonne forme à deux semaines de l'US Open.

La joueuse de tennis Simona Halep lors d'un match à Toronto (Canada), le 14 août 2022. (VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A Montréal, Pablo Carreno Busta a créé la surprise. Sans être tête de série, l'Espagnol de 31 ans décroche son premier Masters 1000 en battant en finale le Polonais Hubert Hurkacz (3-6, 6-3, 6-3), 10e mondial. Son dernier titre remontait à juillet 2021, sur la terre battue de Hambourg.

Basket : la France l'emporte d'un cheveu en Italie

Les Bleus l'ont emporté d'un point vendredi face aux Azzurri (78-77 après prolongation), à Bologne (Italie) lors de leur deuxième match de préparation à l'Euro. Le match a été serré tout au long de la rencontre, puisqu'après un score de 36-36 à la mi-temps, les deux équipes ont dû se départager en prolongation, le tableau affichant 69 points partout au terme du temps réglementaire.

Déjà vainqueurs des Pays-Bas le 7 août, les Tricolores retrouveront les Italiens mardi, à Montpellier (Hérault), pour leur troisième rencontre amicale, avant d'affronter la Belgique jeudi.