Ligue 1 : nouveau festival offensif du PSG, qui bat Montpellier pour son premier match de la saison à domicile

(MATTHIEU MIRVILLE via AFP)

Paris trace sa route. Le PSG a dominé une faible équipe de Montpellier (5-2) au Parc des Princes, samedi 13 août, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Face à des Héraultais trop limités, les Parisiens ont profité d'erreurs défensives pour prendre les devants, et ont été portés par un Neymar à nouveau brillant et double buteur. Pour son premier match de la saison, Kylian Mbappé a d'abord manqué un pénalty, avant de signer le quatrième but parisien. Le club de la capitale prend provisoirement seul la tête du classement.