Ligue 1 : Toulouse impressionne, la remontée clermontoise, Auxerre frustré... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Au lendemain de la victoire éclatante du PSG face à Montpellier (5-2), la deuxième journée de Ligue 1 se poursuit sur les pelouses. Alors que la rencontre de 13 heures entre Lorient et Lyon a été repoussée à cause du mauvais état de la pelouse du Moustoir, le multiplex a offert du spectacle. Toulouse et Clermont ont décroché deux belles victoires contre Troyes (3-0) et Reims (4-2), Lens a buté sur la défense ajaccienne (0-0), et Auxerre a pris son premier point grâce à l'issue d'un nul frustrant contre Angers (2-2). Retour sur les temps forts de l'après-midi.

La performance : les promus Toulouse et Ajaccio dans le coup

Toulouse continue d'impressionner. Une semaine après son match nul convaincant contre Nice, le Téfécé a signé son premier succès de la saison sur la pelouse de Troyes (3-0). Mis sur orbite par un but contre son camp du Troyen Yasser Larouci, les Hauts-Garonnais ont déroulé leur football pour ajouter deux autres réalisations et s'imposer avec autorité. Avec quatre points au compteur, ils grimpent provisoirement à la troisième place.

Premier déplacement, premier clean sheet... mais surtout premiere victoire de la saison !



Nos Violets s'imposent assez largement dans ce #ESTACTFC #DeboutToujours

Après sa défaite inaugurale à Lyon, Ajaccio a montré un autre visage pour accrocher Lens au stade François-Coty (0-0). Bien en place défensivement, les Corses ont étouffé les attaques des Nordiste. Un résultat encourageant pour les Ajacciens, pour l'instant coincés en seconde partie de tableau (15e).

Le match : Auxerre rate le coche

Auxerre est passé tout près de sa première victoire. Après avoir mené 2-0, les Bourguignons ont concédé un match nul frustrant contre Angers (2-2). Devant leur public à l'Abbé-Deschamps, les hommes de Jean-Marc Furlan pensaient avoir fait le plus dur grâce à deux buts en dix minutes en début de rencontre. Mais ils ont payé l'exclusion de Lassine Sinayoko à l'heure de jeu.

A dix contre onze, ils ont longtemps tenu, et se sont même payé le luxe d'inscrire un troisième but, refusé pour une faute au départ de l'action. Les Auxerrois ont fini par craquer, Angers égalisant à un quart d'heure du coup de sifflet final. Les Bourguignons se consolent tout de même avec leur premier point de la saison. Ils sont 17es, six rangs derrière leur adversaire du jour. Pour les Angevins, il s'agit du second nul d'affilée, après un 0-0 contre Nantes lors de la première journée.

La remontée : mené à la pause, Clermont renverse Reims

Clermont a du cœur. D'abord dominés par des Rémois opportunistes, en retard de deux buts à la mi-temps, les Auvergnats ont trouvé un second souffle pour s'offrir une victoire renversante (4-2) en 45 minutes. Komnen Andric a inscrit un doublé pour relancer les siens, avant que Muhammed-Cham Saracevic et Jérémie Bela y aillent de leur réalisation, face à des Rémois en perdition. Grâce à cette victoire, leur première cette saison, les Clermontois remontent à la 10e place.

Son précédent record était de 3, à Lyon le 22 août 2021 (3-3) ! ✨#SDRCF63 (2-4) pic.twitter.com/PBqhKN7jx9 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 14, 2022

Pour les Rémois, tout a basculé en quelques minutes au retour de vestiaires. Ils se sont retrouvés à dix après l'exclusion d'Emmanuel Agbadou, avant de concéder un penalty trois minutes plus tard sur une main dans la surface. Battus par Marseille lors de son premier match, Reims chute à la dernière place du classement avec 0 point.