Rugby : l'Argentine prend une revanche éclatante contre l'Australie et vire en tête du Rugby Championship

Sept essais et une correction 48-17: battue le week-end dernier, l'Argentine a pris une revanche sans appel face à l'Australie, samedi 13 août à San Juan (nord-ouest), lors de la deuxième journée du Rugby Championship. Les Pumas s'emparent dans le même temps de la tête de la compétition, qui voit s'affronter les quatre meilleures nations de l'hémisphère Sud. Ils devancent les Australiens en tête du classement, devant l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

