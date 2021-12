La domination de Djokovic, l'arrivée de Messi au PSG, la retraite de Federica Pellegrini : l'année 2021 en 12 chiffres incontournables

Il y a ceux qui coûtent cher, ceux qui affolent les statistiques, ceux qui font tomber des records et ceux qui nous arrachent un sourire. L'année 2021, c'était aussi beaucoup de chiffres sur les tableaux de résultats, les chronomètres, et les feuilles de matchs. La rédaction de franceinfo:sport vous plonge dans l'année écoulée, au prisme des mathématiques.

117,5 millions d'euros : les Citizens cassent la tirelire

À 25 ans, Jack Grealish a decidé de voler de ses propres ailes. Le milieu offensif, figure emblématique d'Aston Villa, a cédé à l'appel de Manchester City, pour la coquette somme de 117,5 millions d'euros le 5 août 2021. Le meneur de jeu anglais, qui évolue désormais sous les ordres de Pep Guardiola, s'est engagé pour six ans avec Manchester City. Un joli trou dans la tirelire des Citizens qui réalisent le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Mais quand on aime, on ne compte pas.

311 semaines : le Djoker toujours au top

Auteur d'une saison mémorable, Novak Djokovic n'en finit plus de rentrer un peu plus dans l'histoire du tennis. S'il a échoué à s'offrir le Grand Chelem calendaire en s'inclinant en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev en septembre dernier, le Serbe a tout de même fait tomber une pluie de records en 2020-2021. En mars, il a entamé sa 311e semaine à la tête du classement ATP, effaçant le record que Roger Federer détenait depuis près de 9 ans.

Djoko était assuré de terminer la saison en tant que numéro 1 mondial, depuis sa qualification en finale à Bercy. Avec cette septième saison bouclée au sommet de la hiérarchie mondiale (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 et 2021), le Serbe dépasse Pete Sampras, qui était resté six années consécutives à la tête du classement ATP, entre 1993 et 1998.

2 973 : Stephen Curry pique le record de Ray Allen

S'il y en a un qui a bien affolé les compteurs cette année, c'est Stephen Curry. Le meneur des Warriors de Golden State a battu le 14 décembre le record du nombre de paniers à trois points en NBA. On savait déjà qu'il etait le meilleur shooteur de tous les temps dans la ligue américaine, mais cette fois Stephen Curry a définitivement laissé sa marque dans l'histoire du basket. C'est le record du légendaire Ray Allen, champion NBA avec Boston (2008) puis Miami (2013) qui est tombé.

Là ou le premier avait marqué 2 973 paniers longue distance en 1 300 rencontres, Stephen Curry n'aura mis que 789 matchs pour faire mieux. Le double MVP 2015 et 2016, véritble artilleur à trois points, n'a desormais plus qu'un record qui lui échappe : celui de 14 tirs à 3 points inscrits en un seul match par son coéquipier Klay Thompson.

15,67 m : un record en or pour Yulimar Rojas

Un saut incroyable pour la Vénézuélienne Yulimar Rojas. La triple sauteuse de 25 ans a décroché le record du monde avec un saut à 15,67 m lors des Jeux de Tokyo. Cela faisait 17 ans que le record, détenu par l'Ukrainienne Inessa Kravets en 15,50 m depuis les championnats du monde 1995, n'avait pas été battu. À noter que la double championne du monde en titre détient également le record du monde en salle (15,43 m).

40-25 : les Bleus ont mangé les Blacks !

C'est un exploit, signé le XV de France. Les Bleus ont décroché un succès record face à la Nouvelle-Zélande (40-25), triple championne du monde, samedi 20 novembre. L'équipe de France n'avait plus gagné face aux All Blacks depuis 2009.

Les Bleus, qui restaient sur quatorze défaites consécutives face aux All Blacks, ont inscrit quatre essais contre trois côté adverse, et n'avaient jamais battu la Nouvelle-Zélande avec un tel écart au score. Ils retrouveront ces mêmes Néo-Zélandais lors du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023) organisée en France et viseront un deuxième exploit de rang.

33 : un bilan olympique mi-figue, mi-raisin

L'objectif était 40, mais la délégation tricolore a dû se contenter de 33 médailles, dont 10 en or. Soit neuf de moins qu'à Rio quatre ans plus tôt ou encore dix de moins qu'à Pékin en 2008. La France a ainsi terminé à la huitième place du classement général des nations, soit un rang en-dessous de son classement à Rio 2016 et Londres 2012 (7e). Si les sports collectifs ont brillé, ça a moins été le cas du côté de l'athlétisme et de la natation, avec une seule médaille dans chaque discipline. Les athlètes français tenteront de faire mieux à Paris, en 2024.

+ 5 000 000 followers : le PSG dit merci à Messi

En quatre jours, le compte instagram du Paris-Saint-Germain a vu son nombre de nouveaux abonnés multiplié par quatre suite à l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi. La Pulga avait alors quitté le FC Barcelone pour le club parisien, pour un contrat de deux ans avec l'option d'une troisième année. Le compte du PSG a atteint les 43 millions d'abonnés au total en à peine une semaine (il en a désormais 54 millions). La messimania a gagné tous les réseaux sociaux.

24 ans : Etoile des neiges, Pintu merveilleux

Alexis Pinturault est entré au panthéon du ski français. Le Savoyard a remporté le classement général de la Coupe du monde, le 20 mars 2021, en s'adjugeant la victoire lors du slalom géant de Lenzerheide (Suisse).

Deuxième de la Coupe du monde en 2019 et en 2020, Alexis Pinturault devient à 30 ans le quatrième skieur tricolore à décrocher le titre après Jean-Claude Killy (1967 et 1968), Michèle Jacot (1970) et Luc Alphand, le dernier, en 1997. Avec 34 victoires en Coupe du monde (dont 18 en géant), il se situe loin devant Killy (15 succès) et Alphand (12). Surtout, il fait désormais partie du top 8 mondial des skieurs les plus victorieux sur le circuit.

8 : le grand huit français au pays du judo

Le judo tricolore a fait vibrer Tokyo. Les judokas et judokates français ont ramené huit médailles à la délégation française aux Jeux olympiques, deux médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze. À noter que cinq des sept médailles individuelles ont été décrochées par des femmes, Clarisse Agbégnénou, Amandine Buchard, Madeleine Malonga, Sarah-Léonie Cysique et Romane Dicko. Les regards sont désormais tournés vers Paris 2024.

4 400 : le handi grandit

4400 athlètes : le nombre de participants aux Jeux paralympiques de Tokyo constitue un record, selon le Comité international paralympique (CIP). Les délégations, en revanche, sont à la baisse par rapport au maximum atteint à Londres (164) en 2012. Elles étaient moins de 160 cette année.

La faute, notamment, à l’impossibilité pour la délégation afghane de rejoindre l’archipel depuis la prise de pouvoir des talibans. Mais aussi aux défections de plusieurs pays des îles du Pacifique, qui ne pouvaient se permettre deux semaines de quarantaine en Australie à l’aller et au retour, sur leur route vers le Japon.

À titre de comparaison, en 1964, seuls 378 athlètes avaient concouru à Tokyo, qui est devenue cette année la première ville à accueillir les Jeux paralympiques une deuxième fois.

20 titres internationaux : Felix, reine olympique

Elle est une légende de l'athlétisme. Allyson Felix est l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire dans les compétitions majeures (Jeux olympiques et championnats du monde) : l'Américaine de 35 ans compte à elle seule sept médailles d'or olympiques et treize titres de championne du monde. Depuis sa médaille de bronze sur 400 m et l'or sur 4 x 400 m aux Jeux de Tokyo, Allyson Felix est entrée un peu plus dans l'histoire. Elle est désormais détentrice du record de onze podiums olympiques en athlétisme, ce qui, tous sexes confondus, la place seule derrière les douze médailles de Paavo Nurmi.

20 ans : ciao Federica !

Une championne XXL. Après plus de vingt ans de carrière, la nageuse italienne Federica Pellegrini a fait ses grands adieux au monde du bassin, le 1er décembre dernier. La championne a tout raflé, sur toutes les scènes. Surtout, elle est toujours à l'heure actuelle détentrice de nombreux records de sa discipline, dont le record du monde du 200 m nage libre et le record d'Europe du 400 m nage libre. À Tokyo, Federica Pellegrini est également devenue la première athlète à disputer cinq finales olympiques consécutives sur une même distance.