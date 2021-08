JO 2021 : pluie de finales en sports collectifs, les Français pour le doublé en équitation... Le programme du samedi

Les Jeux olympiques de Tokyo touchent presque à leur fin mais la France conserve ses chances de remporter de belles médailles samedi 7 août. Les basketteurs, handballeurs et volleyeurs tricolores disputent leurs finales, et les basketteuses tenteront de décrocher une médaille de bronze. En pentathlon, Valentin Prades et Valentin Belaud pourraient aussi viser un podium en cas de belle remontée au classement général, et en équitation, les cavaliers tricolores vont défendre leur titre au saut d'obstacles par équipe.

Athlétisme : Susan Jeptooo, seule athlète tricolore en piste

Le marathon féminin lancera l’avant-dernière journée des Jeux de Tokyo dans la chaleur et l’humidité de Sapporo. Susan Jeptooo, une athlète d’origine kenyane, naturalisée française en novembre 2019, y représentera la France. Elle sera la seule tricolore engagée en athlétisme de la journée. Le stade olympique accueillera lui, à partir de 12h35, les finales du saut en hauteur féminin, du 10 000 mètres féminin, du lancer de javelot masculin, du 1500 mètres masculin et des relais 4x400 mètres.

Canoë-kayak : Un ticket pour la finale à décrocher pour Adrien Bart et les kayakistes françaises

Des Tricolores sont engagés en demi-finales de deux épreuves. Le spécialiste du canoë sprint, Adrien Bart, défendra ses chances en canoë monoplace sur 1000 mètres, à 2h47. Et en kayak à 4 sur 500 mètres, Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa Jamelot concourront à 3h07.

Quelles médailles pour les Bleus des sports collectifs ?

Basket

Parmi les quatre équipes françaises de sports collectifs qualifiées pour les finales olympiques, les Bleus du basket seront les premiers à entrer en scène, pour une prestigieuse rencontre face aux Etats-Unis, à 4h30. Les coéquipiers de Nicolas Batum tenteront de rééditer leur performance lors des phases de groupes, où ils avaient battu la Team USA (83-76), pour décrocher leur première médaille d’or olympique.

A 9 heures, les basketteuses tricolores prendront le relais sur le parquet de la Super Arena de Saitama, dans la petite-finale du tournoi féminin. Défaites par le Japon en demi-finale, elles peuvent toujours remporter la médaille de bronze face à la Serbie.

Handball

A 14 heures, les Bleus du handball comptent conquérir un troisième titre olympique, pour leur quatrième finale consécutives aux Jeux. Pour cela, ils devront prendre leur revanche sur le Danemark, qui les avait battus au même stade de la compétition à Rio en 2016. La tâche s’annonce ardue face aux coéquipiers de Mikkel Hansen, champions du monde en 2021.

Volley

Les volleyeurs français s’élanceront dans la foulée, à 14h15, à la conquête d’une médaille d’or, face au Comité olympique russe. Les coéquipiers d’Earvin Ngapeth auront à coeur d’offrir une belle sortie à leur sélectionneur Laurent Tillie, qui quittera ses fonctions à l’issue des Jeux olympiques.

Pour cela, ils devront s’appuyer sur leurs grandes qualités en attaque et au bloc, qui leur ont permis d’éliminer la Pologne, double championne du monde, et l’Argentine. Les athlètes russes tenteront quant à eux de décrocher un deuxième sacre olympique après celui de Londres en 2012.

Pentathlon moderne : Valentin Prades et Valentin Belaud visent le haut du classement

Quatrième à Rio en 2016, Valentin Prades va tenter, à Tokyo, de gagner au moins une place. Pour cela, il faudra faire mieux qu’à l’épreuve d’escrime, après laquelle il pointe en 11e position au classement général. Mais en qualité de numéro trois mondial, le pentathlète peut viser le podium.

Son compatriote Valentin Belaud, double champion du monde, est 19e après l’escrime. Gêné par des douleurs au dos, il espère tout de même pouvoir remonter au classement. Les deux Tricolores participeront aux séries du 200 m nage libre à partir de 7h30, à l’épreuve bonus d’escrime à 8h45, à l’épreuve d’équitation à 10h15 et au Laser Run (une épreuve combinant course à pied et tir) à 12h30.

Cyclisme sur piste : Helal et Vigier, médaillés de bronze en équipe, de retour en individuel

Pour les Français, Mathilde Gros ouvrira le bal sur le Vélodrome d’Izu. Oubliée la déception du keirin, la cycliste tricolore devra faire mieux pour défendre ses chances en vitesse individuelle. À partir de 8h48, Rayan Helal et Sébastien Vigier, médaillés de bronze en vitesse par équipe, prendront le relais pour le 1er tour du keirin masculin. Puis à 9h55, Benjamin Thomas et Donovan Grondin seront alliés dans l’épreuve du madison (course à l'américaine), un relais sur 50 kilomètres.

Equitation : Les Français vont défendre leur titre en saut d’obstacles par équipe

Champions olympiques en titre, les Français Simon Delestre, Pénélope Leprévost et Mathieu Billot se sont qualifiés pour la finale du saut d’obstacles par équipes. Seule Pénélope Leprévost a été sacrée à Rio parmi ce trio, et la cavalière espère regoûter aux joies du podium avec ses nouveaux partenaires. Ensemble, ils ont pris une belle sixième place en qualification malgré l’absence de leur leader, Nicolas Delmotte, dont le cheval Urvoso du Roch a été pris de coliques dans la nuit de jeudi à vendredi.

