Ligue des champions : le PSG et Lille pas gâtés, Manchester City et le Bayern Munich favoris... Ce qu'il faut savoir avant les huitièmes de finale aller

Entre favoris assumés, équipes diminuées, matchs équilibrés et éventuelles surprises, les huitièmes de finale de la Ligue des champions se profilent dans une ambiance éclectique. Côté français, le PSG accueille au Parc des Princes le Real Madrid, le 15 février, tandis que Lille se rendra à Stamford Bridge pour défier Chelsea, le 22 février. Autres gros chocs des huitièmes, l'Inter Milan rencontrera Liverpool le 16 février alors que l'Atlético de Madrid affrontera Manchester United, le 23 février.

PSG-Real Madrid : les meilleurs ennemis à nouveau réunis

Le grand choc des huitièmes était annoncé de longue date. Les récents signaux négatifs lancés par le PSG, éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de France, pourraient néanmoins redessiner le scénario du match. Avec Sergio Ramos blessé et Neymar en convalescence, la réception du Real Madrid, le 15 février, s'annonce périlleuse.

Les deux équipes se connaissent bien. Très bien même, à l'image d'Angel Di Maria ou de Keylor Navas, passés par les rangs madrilènes. La dernière confrontation en Ligue des champions entre les deux clubs remonte à la saison 2019-2020. Le match avait alors tourné à l'avantage des Parisiens. Mais cette fois les Merengues sont en bonne forme, leaders de Liga, même s'ils peinent offensivement depuis trois matchs. En Ligue des champions, les Madrilènes restent également sur trois matchs victorieux à l'extérieur (1-0 contre l'Inter Milan, 5-0 face au Shakhtar Donetsk et 3-0 au Sheriff Tiraspol) et entendent bien faire durer leur réussite en terres parisiennes.

Lille ne veut pas avoir le Blues

Le dernier souvenir qu'ont laissé les Blues aux Dogues en Ligue des champions avait un goût amer : avec deux défaites sur le même score (1-2) en phase de groupes lors de la saison 2019-2020. L'ogre anglais a depuis croqué bien des grenouilles. Sur ses 10 précédents matchs à domicile contre des clubs français, Chelsea n'a perdu qu'une fois (6 victoires, 3 nuls, 1 défaite). Les Lillois tenteront de faire mentir les statistiques, mardi 22 février, pour espérer décrocher une place en quarts de finale.

Mais les Anglais font figure d'épouvantail pour les Nordistes. En 2006-2007, lors de sa dernière qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des champions, le Losc s'était cassé les dents sur un autre club britannique : Manchester United.

Manchester City, la Juventus Turin et le Bayern Munich favoris

Manchester City a le vent en poupe. En tête de Premier League, les Citizens sont invaincus depuis octobre et lorgnent déjà la coupe qui leur avait filé sous les doigts en finale la saison dernière (Chelsea avait alors remporté la Ligue des champions). Les hommes de Pep Guardiola, seront ultra favoris face au Sporting Portugal, le 15 février.

De son côté, le Bayern se prépare à défier Salzbourg. Le club bavarois a remporté ses six matchs pour terminer avec dix points d'avance dans le Groupe E. C'est la seconde fois que le club allemand remporte tous les matchs de son groupe, après avoir réalisé cet exploit en 2019-2020, année où ils remportaient le trophée. Les Autrichiens font quant à eux leurs débuts en huitièmes de finale - c'est la seule équipe dans ce cas cette saison - et feront office d'outsiders face au Bayern, présent quant à lui à ce stade de la compétition pour la 18e fois.

Enfin, la Juventus Turin avait démarré sur les chapeaux de roue en remportant ses quatre premiers matchs. Si depuis, les Blanc et Noir n'impressionnent guère, ils feront office de favoris face à Villarreal, qualifié sur le fil.

Deux grosses affiches : Inter Milan-Liverpool et Atlético de Madrid-Manchester United

Les joueurs de Jürgen Klopp connaissent bien San Siro. Ils s'y sont imposés 2-1 plus tôt dans la saison contre l'AC Milan, rival de l'Inter, et terminaient la phase de groupes avec six victoires en six matchs. Mais les Nerazzurri seront des adversaires coriaces, forts de leur impressionnant bilan à domicile contre les clubs anglais (11 victoires, 3 nuls, 2 défaites).

Enfin, rendez-vous en terre inconnue mercredi 23 février à Madrid. La seule rencontre entre l'Atlético et Manchester United, deux poids lourds européens, remonte à... la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, en 1991-1992 (4-1 pour les Espagnols). De quoi maintenir le suspense pour cette double confrontation indécise entre l'équipe d'Antoine Griezmann et celle de Paul Pogba.