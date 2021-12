Ligue des champions : le tirage au sort des huitièmes de finale invalidé et reprogrammé à 15 heures

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, lundi 13 décembre, a été marqué par une grossière erreur. Et ce, dès le début de la cérémonie. L'Atlético Madrid a alors demandé des "explications" à l'UEFA, dans un communiqué. L'instance a été contrainte, rapidement, d'annoncer que le premier tirage était invalidé et qu'un nouveau serait refait dans l'après-midi. "Suite à un incident technique sur le logiciel de l'un des prestataires de service externes qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s'affronter, une erreur matérielle s'est produite au cours du tirage des 8es de finale. Le tirage est donc considéré comme nul et sera entièrement refait à 15 heures", indique l'UEFA dans un communiqué

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.