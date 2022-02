PSG : des signes inquiétants à deux semaines du match contre le Real Madrid

Pour la première fois depuis 2014, le PSG n'ira pas en finale de la Coupe de France. Les joueurs de la capitale ont raté le coche, lundi 31 janvier, en huitième de finale, battus aux tirs au but face à l'OGC Nice. Ce revers tombe particulièrement mal, à seulement deux semaines de la réception du Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les problèmes semblent se multiplier pour l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Une "certaine suffisance" ou de vraies limites ?

Le PSG s'était énormément renforcé lors du mercato estival de 2021. Six mois plus tard, difficile de percevoir l'équipe invincible que beaucoup attendaient. Début août, après sept titres d'affilé dans la compétition, les Parisiens avaient encaissé un premier revers en Trophée des champions, face au Losc. L'élimination en Coupe de France face à Nice constitue un nouvel accroc inhabituel, mais cette fois en plein milieu de la saison, quand l'équipe devrait montrer sa puissance.

Premier avec 11 points d'avance sur l'OGC Nice en Ligue 1, Paris semble faiblir au plus mauvais moment. Si sa seule défaite, à Rennes, remonte à début octobre, l'équipe a concédé quatre nuls lors de leurs sept dernières rencontres de Ligue 1 (Nice, Lens, Lorient et Lyon).

"Aujourd’hui, le PSG doit être conscient qu’il doit faire plus dans les intentions, dans ce qu’il propose dans un match", affirme Eric Roy, consultant pour France Télévisions. "On peut se demander si c’est une certaine suffisance ou si l’équipe montre ses limites."

La force collective toujours en berne

Contre Nice, "même si le PSG a dominé dans la possession, c’était totalement stérile", constate Eric Roy. Les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont réalisé que deux tirs cadrés, sur un total de dix tentatives, dont neuf dans la surface de réparation.

La domination sans le réalisme ni la créativité : le problème s'est déjà posé en championnat. A Lorient (1-1), le 22 décembre, les Parisiens n'ont égalisé qu'à la 91e minute malgré 78% de possession de balle.

"Comment trouver de la vitesse devant une équipe aussi regroupée ? On n’a pas réussi." Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG en conférence de presse, après le match PSG-Nice

Pour Eric Roy, "au PSG, on ne sent pas cette puissance collective qui, quand les individualités ne sont pas au rendez-vous, est capable de sublimer l’équipe. S'ils n’arrivent pas à la trouver, ça ne suffira pas pour aller chercher la Ligue des champions", le grand objectif du PSG cette saison.

Pour l'entraîneur parisien, "c'est une question d’équilibre". "C'est ce qu’on fait avec et sans ballon. Il n’y avait pas de possibilité de contrer le 4-4-2 niçois."

Verratti et Mbappé trop seuls

Après son doublé face à Reims, Marco Verratti a encore été l'un des rares joueurs parisiens dangereux sur le plan offensif. Malgré les difficultés de son équipe dans les 30 derniers mètres, l'Italien a réussi à percuter et à trouver des espaces dans la défense adverse.

Kyllian Mbappé, quant à lui, est le seul joueur offensif efficace depuis le début de la saison. (19 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues). Ménagé contre Nice pour "une gêne physique à l'entraînement", il n'est rentré qu'à la 65e minute, montrant combien l'attaque du PSG est dépendante du natif de Bondy.

Symbole de cette souffrance offensive : Mauro Icardi. Face à Nice, l'Argentin n'a touché que six ballons dans la rencontre, avant d'être remplacé par Mbappé. Il n'a inscrit que cinq buts en 23 rencontres depuis le début de la saison.

6 – Mauro Icardi n’a touché que 6 ballons contre Nice, pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris depuis qu’Opta dispose de cette donnée toutes compétitions confondues (2014/15). Fantôme. #PSGOGCN pic.twitter.com/88UO5UqUmG — OptaJean (@OptaJean) January 31, 2022

Lionel Messi dans la tourmente ?

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi n'a montré son génie que le temps de quelques éclairs. Malgré des bonnes performances en Ligue des champions (5 buts en 5 matchs), le natif de Rosario ne brille pas dans l'Hexagone. Avec un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison, le bilan du septuple Ballon d'Or n'est pas à la hauteur des attentes.

Pour Eric Roy, l'Argentin est "pour l’instant un peu l’ombre de ce qu’il a été". Mais tout n'est pas de sa faute. "Messi aurait une adaptation beaucoup plus facile si le PSG avait une puissance collective plus forte sur laquelle il pourrait se reposer", remarque le consultant.

"On lui donne le ballon quand on ne sait pas quoi en faire et on lui dit : débrouille-toi !" Eric Roy, consultant pour France Télévisions A franceinfo sport

"Il y a aussi le fait que le championnat de France est difficile sur le plan physique et même tactique, bien plus que d’autres championnats comme en Espagne”, ajoute Eric Roy.

Beaucoup à perdre contre le Real Madrid

Avec Sergio Ramos blessé et Neymar en convalescence, la réception du Real Madrid, le 15 février, s'annonce périlleuse. Les deux prochains matchs doivent préparer le PSG : face à Lille et Rennes, deux équipes encore en course dans les compétitions européennes. Premier de Liga et de son groupe de Ligue des Champions, le Real a bien plus de certitudes. "Le juge de paix va être Madrid, annonce Eric Roy. S’ils sont éliminés par Madrid, ça risque d’être le plus grand flop de l’histoire du football, par rapport à son mercato d’été." Quinze jours pour effacer tous les doutes, telle est la mission des Parisiens.