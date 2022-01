Ligue 1 : avec un doublé de Marco Verratti, le PSG domine une vaillante équipe de Reims

Les Rémois étaient venus pour jouer, ils ont parfois dérangé le PSG, mais leur bonne volonté n’a pas résisté à la justesse parisienne, dimanche 23 janvier, au Parc des Princes, lors de la 22e journée de Ligue 1. Le PSG s’est imposé 4 à 0, grâce à un doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le premier de l’Espagnol sous les couleurs parisiennes, avant que Danilo Pereira ne parachève le succès du club de la capitale.

Muet depuis 2017 en Ligue 1

La cote du doublé de Marco Verratti devait être sacrément élevée avant la rencontre, et l’Italien a lui même semblé surpris d’ouvrir le score puis d’inscrire le but du 3-0, dimanche. Souvent raillé pour ne pas assez tenter sa chance, le "Petit Hibou" a fait trembler les filets pour la première fois depuis mai 2017 et a marqué le premier doublé de sa carrière.

Alors que Reims mettait jusque ici la pression sur le PSG en première période, avec un pressing haut mais sans concrétiser ses occasions, c’est lui qui a puni les Rémois de leur manque d’efficacité, en permettant aux Parisiens de prendre l’avantage juste avant la pause.

L'international italien a mis fin à une série de 101 rencontres sans marquer en #Ligue1UberEats !#PSGSDR pic.twitter.com/ky2g9v414Q — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 23, 2022

Ramos buteur, Messi de retour

Au retour des vestiaires, l’envie rémoise n’a plus suffi à contenir la supériorité technique du PSG et les hommes d’Oscar Garcia ont peu à peu reculé et subi les attaques parisiennes. Et puisque c’était un soir de premières, Sergio Ramos a inscrit son premier but sous le maillot parisien, pour sa première titularisation au Parc des Princes, en deux temps sur corner.

Pour parfaire la soirée, le PSG a enregistré le retour de Lionel Messi, entré peu après l’heure de jeu. L’Argentin a fait souffrir les Rémois avec ses percées de balles au pied et a délivré une passe décisive pour Verratti. Danilo Pereira a parachevé le succès parisien.

La spirale négative se poursuit pour le Stade de Reims, qui reste sur deux nuls et deux défaites en Championnat. Au contraire, le PSG enchaîne et reste leader avec onze points d’avance.