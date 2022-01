DIRECT. PSG-Reims : Messi de retour mais sur le banc, Mbappé et Ramos titulaires, suivez la rencontre

Avec quatre nuls sur les six derniers matchs de Championnat, le Paris Saint-Germain donne l'impression de patiner ces derniers temps malgré son avance considérable. À domicile face à Reims, dimanche 23 janvier (20h45), les Parisiens veulent enchaîner après une victoire à Brest (2-0) lors de la précédente journée. À moins d'un mois de leur première grosse échéance de la saison (leur huitième aller de C1 face au Real Madrid, le 15 février), les joueurs de Mauricio Pochettino doivent enclencher une dynamique.

Le coach argentin peut compter sur le retour de Lionel Messi, qui n'a toujours pas joué en 2022. Kylian Mbappé, déjà auteur de dix buts et huit passes décisives en Championnat cette saison, doit aussi montrer qu'il est toujours en forme. Côté Rémois, on a encore en tête l'exploit de 2019 et la victoire 2-0 au Parc des Princes. Les Champenois sont à une distance correcte du barragiste (sept points avant le début de la 22e journée) mais pas suffisante pour être à l'abri. Tout point est donc bon à prendre.