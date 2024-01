Coupe d'Afrique des nations : pourquoi parle-t-on de la "CAN 2023" pour cette compétition qui se déroule en 2024 ?

Aucune faille spatio-temporelle, ni erreur dans le nom de la compétition. La Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroule du 13 janvier au 11 février de l'année 2024 en Côte d'Ivoire continue de s'appeler CAN 2023 sur les sites officiels de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association (Fifa) ou sur les réseaux sociaux.

Comme pour les Jeux olympiques de Tokyo ou l'Euro de football 2020 qui avaient eu lieu en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus ou encore la CAN 2021 qui avait eu lieu en 2022, la CAN 2023 est organisée au cours de l'année civile suivante. Mais cette fois le Covid-19 n'est pas en cause.

Éviter la saison des pluies

La compétition était initialement prévue durant les mois de juin et juillet 2023. Mais un an plus tôt, la Côte d'Ivoire avait été touchée par de graves inondations provoquées par des pluies diluviennes faisant au moins cinq morts dans sa capitale, Abidjan. Pour éviter que les matchs se déroulent en pleine saison des pluies, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, avait annoncé le report de six mois de la compétition.

Cette CAN se déroule donc pendant l'hiver et alors que les matchs des championnats européens se poursuivent. Beaucoup de joueurs africains jouent dans les clubs du Vieux continent notamment en Ligue 1. L'absence des joueurs internationaux africains dans leur club fait souvent grincer des dents.

La prochaine CAN en 2025 au Maroc est programmée durant l'été. Mais elle risque cette fois d'entrer en concurrence avec la première édition de la Coupe du monde des clubs, l'hypothèse d'un report n'est donc pas à exclure.