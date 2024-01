Reportage Football : la Côte d'Ivoire accueille la CAN 2024, et ambitionne d'en faire "la meilleure de l'Histoire"

C'est la "CAN du siècle", selon ses organisateurs. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire. Il y a 40 ans, Yamoussoukro, la capitale, ne recevait que huit équipes dans une seule ville-hôte. À l’heure du foot-business, l’organisation de la compétition n’a plus rien à voir : plus d’un milliard d’euros d’investissement ont été nécessaires pour recevoir 24 équipes, dans six villes-hôtes. Les principaux axes routiers ont été réhabilités, trois stades ont été construits et trois autres entièrement rénovés. 1,5 million de personnes sont attendues à Abidjan pour la plus grande fête du football africain.

Pour le rappeur Didi B., qui a participé avec la crème des artistes pop ivoiriens à un événement au palais de la Culture d'Abidjan pour lancer les festivités, "c'est la CAN des artistes aussi, parce qu'on ne peut pas faire un événement en Côte d'Ivoire sans les artistes, surtout les artistes de l'Afrique de l'Ouest. Donc on se sent concernés. On va faire le mieux qu'on peut, on va donner de la joie au public et puis bien sûr, on va aller regarder les matchs ensemble".

Le comité d’organisation de la CAN a fait appel à eux pour honorer les 20 000 bénévoles qui animeront les fans zone et accompagneront les visiteurs dans les stades. "On sent que la motivation des jeunes de participer à tout cela, vraiment, c'est un engagement pour toute la nation, poursuit Didi B. Mes amis et mes connaissances ainsi que les autorités de ce pays sont très engagés autour de cette belle fête."

Tout le pays est mobilisé pour faire de cet événement "la meilleure CAN de l’Histoire" comme le répètent en chœur les organisateurs. Le président lui-même, lors de ses vœux à la nation, a appelé chaque Ivoirien à se mobiliser.

"Chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN." Alassane Ouattara, président ivoirien lors de ses vœux du Nouvel An



Dans une école de Bingerville, près d'Abidjan, les élèves ont écrit un recueil de poèmes destiné à soutenir l’équipe nationale, surnommée "les Éléphants", mais aussi à réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. "J'ai écrit le poème intitulé 'Vous êtes des Eléphants', confie un élève. 'C'est l'heure, la troisième est en route, la route de l'espérance, l'espérance du peuple. Le peuple en orange [couleur du drapeau et du maillot ivoiriens]'", récite-t-il.

Match d'ouverture à guichets fermés

Les sceptiques avancent les risques : des embouteillages gigantesques dans la capitale économique, Abidjan, ou pire, une bousculade mortelle à l’entrée d’un stade, comme au Cameroun, en 2022. Mais depuis une semaine les autorités rassurent : les stades sont prêts, toutes les mesures ont été prises pour assurer la bonne tenue de l'événement. Les touristes affluent déjà à Abidjan, comme ces artistes camerounais qui promettent de récupérer la Coupe.

Ballet de drones, et concerts de Dadju et de Tayc sont prévus pour le match d’ouverture Côte d’Ivoire-Guinée Bissau qui se joue, samedi, à guichets fermés, devant 60 000 personnes dont 25 chefs d’État.