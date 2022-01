CAN 2022 : ce que l'on sait de la bousculade qui a fait huit morts avant un match entre le Cameroun et les Comores

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) est endeuillée. Une bousculade ayant eu lieu avant le match Cameroun-Comores en huitièmes de finale de la CAN, au stade de Yaoundé, au Cameroun, a fait huit morts et 38 blessés, lundi 24 janvier, selon le ministère de la Communication camerounais. Voici ce que l'on sait de ce drame.

Des difficultés pour entrer dans le stade

D'après le ministère de la Santé camerounais, l'incident a débuté à l'entrée sud du stade d'Olembé, alors que la foule avait des difficultés à pénétrer dans l'enceinte de ce lieu spécialement construit pour la CAN. Du fait de la pandémie de Covid-19, une jauge de 60% avait été instaurée, élevée à 80% en cas de match des joueurs du Cameroun, alors que la capacité du stade est de 60 000 places.

Selon le journaliste camerounais André Mirabeau Mahop, interrogé par RMC Sport, la bousculade était "un peu prévisible au vu de tout ce qu'il s'est passé au stade avant la rencontre". "La plupart des gens sont arrivés une demi-heure, ou une heure, avant le match. Quand je suis sorti une demi-heure avant le coup d'envoi, le stade n'était pas plein au quart, la plupart des gens étaient encore à l'extérieur, il y avait une grande foule, décrit le reporter, témoin des faits. On a renforcé le processus de checking [vérification], ce qui a retardé l'entrée des spectateurs."

"A un moment, les gens sont venus en masse en voulant entrer. Les forces de l'ordre ont exigé qu'on ne fasse passer qu'une personne à la fois, et il y a eu une bousculade." Le journaliste camerounais André Mirabeau Mahop à RMC Sport

"Des dizaines de personnes" allongées au sol

Le commentateur comorien Kassim Oumouri était également sur place au moment du drame. "Je me suis retrouvé près du portail, mais du bon côté, et c'est alors qu'un jeune de la sécurité a ouvert l'une des portes. Quelqu'un de la sécurité lui a dit de ne pas le faire, mais c'était trop tard", a-t-il détaillé auprès de l'agence Associated Press (AP), rapporte L'Equipe. Selon le commentateur sportif, plus de 400 personnes se sont précipitées pour entrer dans l'enceinte.

"La personne a ouvert complétement la deuxième porte du portail et tout le monde s'est précipité. Et d'un coup, c'est tombé de partout, avec des femmes, des jeunes et ça criait, ça pleurait. Les gens tombaient les uns sur les autres." Kassim Oumouri, commentateur sportif comorien à l'agence AP

"Les barrières de sécurité ont été poussées d'un côté et sont tombées. Les gens à gauche ont fait tomber la barrière sur les gens à droite et leur ont marché dessus, poursuit le journaliste André Mirabeau Mahop auprès de RMC Sport. J'ai vu plusieurs dizaines de personnes allongées sur le sol, un quart d'heure avant le coup d'envoi, ça allait dans tous les sens."

L'agence AP (lien en anglais) fait également état de personnes allongées et immobiles sur le sol près d'une entrée du stade. D'après un journaliste de l'AFP présent sur place, il n'y avait plus de trace de l'incident aux abords du stade après le coup de sifflet final du match.

Un bilan de huit morts et 38 blessés

"Huit décès sont enregistrés", dont celui d'un enfant, a annoncé le ministère de la Santé dans un rapport consulté par l'AFP. Trente-huit personnes ont également été blessées dans le drame, dont sept grièvement, selon un communiqué du ministre de la Communication camerounais, René Emmanuel Sadi.

Un bébé a été piétiné par la foule lors du contrôle du pass sanitaire à l'extérieur du stade, rapporte également le ministère de la Santé. Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé" est dans un état "médicalement stable", a précisé le ministère.

Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord d'ambulances, mais "le trafic routier intense a ralenti le transport", selon le gouvernement. "Certains des blessés sont dans un état très grave", a relaté une infirmière de l'hôpital Messassi à l'agence AP.

Une enquête en cours

Dans un communiqué, la Confédération africaine de football (CAF) déclare avoir "pris connaissance des incidents survenus au stade d'Olembé", lundi soir. "La CAF enquête actuellement sur la situation afin d'obtenir plus de détails sur ces incidents, poursuit-elle. Nous sommes en communication constante avec les autorités camerounaises et le comité local d'organisation."

Le président camerounais, Paul Biya, a également "prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique", a déclaré le ministre de la Communication. Le gouvernement camerounais "appelle une fois de plus" les Camerounais "au sens des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour la réussite totale de cette grande fête sportive".