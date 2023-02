Fin de série pour le XV de France, l'or de Julia Simon, les galères du PSG... Ce qu'il faut retenir du week-end sport

L'équipe de France battue dans le Tournoi des six nations, le Paris Saint-Germain encore vaincu en Ligue 1 et surtout Julia Simon sacrée championne du monde en biathlon, ont marqué le week-end du 11 au 12 juin.

Des surprises, des déceptions, des confirmations, le week-end de sport a été riche en émotions. D'abord négatives avec la première défaite du XV de France depuis juillet 2021 à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des six nations contre l'Irlande (32-19), samedi 11 février. Positives, ensuite, avec le premier titre mondial en biathlon de Julia Simon, sacrée sur la poursuite à Oberhof (Allemagne), dimanche. Franceinfo: sport vous résume tout ce qu'il ne fallait pas louper de ce week-end de sport.

La France chute à Dublin, l'Ecosse toujours invaincue dans le Tournoi

Dans un Aviva Stadium bouillant, la marée verte a englouti la fièvre bleue. Le XV de France, invaincu depuis 14 rencontres, a trébuché en Irlande, numéro 1 au classement mondial. Impitoyables, les coéquipiers de Jonathan Sexton se sont imposés (32-19) à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des six nations. Si la performance tricolore a été plus aboutie que lors de la victoire inaugurale en Italie, avec des efforts notables dans la discipline, les Bleus n'ont pas encore retrouvé l'instinct de prédateur, qui leur avait permis d'aller chercher le Grand Chelem 2022.

Les hommes de Fabien Galthié, ont manqué de trop de choses pour espérer une victoire en Irlande. Ils retrouveront l'Ecosse, tombeuse du pays de Galles samedi, seule autre équipe avec l'Irlande à n'avoir pas connu la défaite. Ce choc aura lieu le dimanche 26 février (16 heures).

Julia Simon au firmament

Une première médaille mondiale individuelle et pas n'importe laquelle. Sur la poursuite, dimanche, Julia Simon a été sacrée championne du monde. A 26 ans, c'est la plus belle ligne au palmarès de la biathlète des Saisies (Savoie). La Française partait pourtant en dixième position après le sprint de jeudi, à 1'03'' de l'Allemande Denise Herrmann-Wick et à 37'' du podium.

Grâce à un formidable 15/15 au tir, Julia Simon s'est retrouvée au dernier tir debout pour jouer la victoire face à Denise Herrmann-Wick. Avec une seule faute, contre deux pour l'Allemande, la Tricolore repartait du pas de tir avec la victoire assurée. La première médaille individuelle pour l'équipe de France dans ces Mondiaux d'Oberhof (Allemagne). "Je suis heureuse d'avoir géré ma course avec beaucoup de calme. C'est un rêve de gosse", a-t-elle réagi, émue, sur La chaîne L'Equipe. Elle aura encore deux cartouches sur l'individuel et la mass-start avant, peut-être, de remporter en fin de saison la Coupe du monde dont elle porte le maillot jaune de leader.

Monaco enfonce le PSG dans la crise avant le Bayern

C'est bien simple, il ne se passe pas une semaine sans que, d'un jour à l'autre, la situation empire pour le Paris Saint-Germain. Dans le désordre : des blessures, une élimination en Coupe de France, des contenus poussifs et des défaites. Même un virus est venu s'immiscer dans le vestiaire parisien. Rien de bon à quelques jours d'affronter le Bayern (le 14 février) en 8es de finale de Ligue des champions. Samedi, le PSG a ajouté à sa liste une lourde défaite (3-1) à Monaco, la quatrième en un mois et demi.