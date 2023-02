Direct Monaco-PSG : les Monégasques surprennent les Parisiens d'entrée... Suivez le match de la 23e journée

À l'occasion de la 23e journée, le PSG aborde un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Monaco, samedi.

Solides leaders de Ligue 1 après la défaite de Marseille et le match nul de Lens le week-end dernier (8 points d'avance), les Parisiens vont essayer de garder leurs concurrents pour le titre à bonne distance, samedi 11 février. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, le PSG s'est rassuré lors des deux dernières journées. Sans être flamboyants, les hommes de Christophe Galtier sont parvenus à s'imposer sur la pelouse de Montpellier (1-3), le 1er février, puis au Parc des Princes contre Toulouse (2-1), trois jours plus tard. Mais le technicien parisien doit se passer, en plus, de Lionel Messi, blessé.

L'AS Monaco sera un adversaire d'un tout autre calibre. Invaincu depuis sept matchs en championnat, le club de la principauté compte bien poursuivre cette série pour se hisser sur le podium. À trois jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions, un défi de taille attend le Paris Saint-Germain.